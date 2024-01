Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé que Gaza « résiste avec son peuple depuis 100 jours d’une manière légendaire ».

Lors d’un discours, ce dimanche 14 janvier, en hommage au commandant de la résistance, le martyr Wissan Tawil (Hajj Jawad), le numéro un du Hezbollah a affirmé « qu’Israël est embourbé dans l’échec et dans un gouffre profond. ‘Israël’ n’a réalisé aucun de ses objectifs déclarés, selon les aveux des Israéliens eux-mêmes ».

Sayed Nasrallah a en outre assuré que l’agression américano-britannique contre le Yémen portera atteinte à la sécurité de la navigation dans la mer Rouge.

Concernant les menaces de guerre contre le Liban rapportées par les Américains, le chef du Hezbollah a lancé : « Votre intimidation ne marchera pas, ni aujourd’hui, ni demain, ni n’importe quel jour. Ils nous menacent par l’envoi des brigades vaincues à Gaza. Alors, Bienvenue ! ».

Sayed Nasrallah a enfin affirmé que « la sécurité de la mer Rouge, le calme du front avec le Liban et la situation en Irak dépendent tous de l’arrêt de l’agression contre Gaza ».

Les principaux points de son discours

Nous vous félicitons pour l’avènement du mois béni de Rajab qui est une occasion de retour à Dieu, et toutes les occasions sacrées qui le comportent.

Nous saluons la localité de Kherbet Selem, village natale de Hajj Jawad, qui a toujours été la terre de moudjahidines qui ont joué un rôle primordial dans la création de la résistance.

Nous saluons la famille du chef martyr Hajj Jawad qui a offert plusieurs martyrs. Elle fait partie des familles qui ont offert plusieurs martyrs et continuent de le faire sans jamais se plaindre ou arguer qu’ils en ont donné assez.

Certaines familles ont un fils unique et insistent pour qu’il se rende au front et nous envoient des messages signés dans ce sens.

Les familles qui ont été obligées de se déplacer durant ce conflit font partie de ces familles moudjahidines et celles qui les accueillent aussi. Nous devons tous coopérer pour apporter les éléments de persévérance dans cette bataille dont nous ne connaissons pas encore l’ampleur.

Hajj Jawad aimait le martyre et a réalisé ce à quoi il aspirait.

Le martyr Tawil était l’un des commandants sur le terrain lors de la guerre israélienne de juillet 2006 contre le Liban et il était également l’un des dirigeants de la lutte contre l’organisation terroriste Daesh en Syrie. Nous sommes fiers d’avoir combattu Daesh et d’avoir fourni des dirigeants pour l’affronter.

Il était aussi l’un des principaux commandants sur le front sud de la Palestine occupée depuis le début de l’agression israélienne contre Gaza.

‘Israël’ n’a réalisé aucun de ses objectifs déclarés à Gaza

La résistance de Gaza poursuit sa lutte créative, et les vidéos qu’elle diffuse jouent un rôle majeur dans la révélation de son héroïsme et contrer le black-out et la censure israéliens…

Après cent jours de guerre, Gaza résiste avec ses enfants, ses femmes, ses vieux et ses hommes et reste fidèle à sa terre d’une manière légendaire dont l’histoire n’a jamais été témoin.. de même pour sa résistance qui n’a pas connu un jour de répit.

Parlons des pertes de l’ennemi. Certains médias de l’ennemi ont parlé de 4000 soldats devenus mutilés et le chiffre pourrait même atteindre les 30.000 mutilés. La question qui se pose nécessairement, quel est dans ce cas le chiffre des blessés, et celui des tués? La plus grande catastrophe adviendra lorsque la guerre sera terminée et les chiffres réels seront révélés.

‘Israël’ est embourbé dans l’échec et dans un gouffre profond, comme le confirment ses analystes, il n’a remporté aucune victoire ni même l’image de victoire.

‘Israël’ n’a réalisé aucun de ses objectifs déclarés, selon les aveux des Israéliens eux-mêmes, en voulant éradiquer le Hamas et restituer les captifs. Ni les objectifs implicites non plus qui visent en vérité à vider Gaza et à en chasser le peuple palestinien.

L’ennemi se bat toujours pour obtenir « un certain résultat » avant de passer à la troisième phase de la guerre au cours de laquelle il redéploiera ses forces.

L’ennemi n’a pas réussi à éliminer la résistance, ni le gouvernement du Hamas. Aujourd’hui, toutes les zones évacuées du nord de Gaza sont administrées par le gouvernement du Hamas.

L’ennemi n’a pas réussi à arrêter les missiles, même depuis le nord de Gaza, ni à restituer un seul de leurs prisonniers.

Lorsque la guerre se terminera, l’ennemi sera confronté à une catastrophe qui s’abattra sur l’entité à cause de la résistance à Gaza et des fronts de résistance derrière elle.

Les pertes humaines de l’occupation s’accumulent sur les fronts de Gaza, de Cisjordanie et du Liban, en plus des pertes économiques et du coût des déplacés.

Ce qui se passe dans la mer Rouge a porté un coup dur à l’économie de l’ennemi, dont l’image a été démasquée au monde, tel qu’on a assisté au Tribunal de La Haye.

Le fait de montrer au monde entier l’entité occupante sur le banc des accusés, sur la base de preuves concluantes, est sans précédent et a semé la confusion au sein de l’entité sioniste. C’est pour cela que Netanyahu est dans tous ses états.

L’entité d’occupation fait preuve d’une hypocrisie immorale devant le monde en niant qu’elle mène une guerre génocidaire à Gaza.

Oui, un missile de croisière est tombé sur Haïfa

Ce que la Résistance islamique en Irak a annoncé concernant le ciblage d’un endroit à Haïfa est vrai.

Je vais vous révéler un fait pour la première fois, le tir d’un missile de croisière sur Haïfa qui avait été revendiqué par la Résistance irakienne a belle et bien frappé cette ville.

L’agression contre le Yémen portera atteinte à la sécurité dans la mer Rouge

Les frappes contre le Yémen sont un coup de stupidité de la part des Américains. C’est comme s’ils ne connaissaient pas les Yéménites. Elles ne dissuaderont pas les Yéménites à poursuivre leurs opérations contre les navires israéliens ou ceux qui se rendent vers les ports israéliens. C’est leur arrogance qui les rend aussi stupides.

L’agression américaine contre le Yémen portera atteinte à la sécurité de la navigation maritime dans la mer Rouge, qui se transformera en champ de bataille, et c’est une bêtise en soi.

La riposte yéménite à cette agression revient aux Yéménites, et Biden et son administration ont tort d’envoyer des messages à l’Iran et de le menacer concernant le Yémen.

La balance de la vérité se penche du côté du Yémen, car elle est du côté de la Palestine et d’Al-Quds, et les découragés seront déçus.

Nous saluons les positions des Oulémas et des citoyens bahreïnis qui ont déclaré leur solidarité avec Gaza et rejeté la position humiliante du gouvernement bahreïni.

Black-out israélien sur la frappe contre Meron

Concernant l’opération de la Résistance islamique contre la base israélienne Meron, en riposte au martyre de Cheikh Saleh al-Arouri, l’occupation a en premier lieu démenti et sous-estimé cette opération avant la diffusion de la vidéo de la Résistance.

La Résistance islamique au Liban a tiré 62 roquettes, dont 40 Katioucha et 22 Cornet, depuis le nouveau champ de tir, sur la base de Meron.

Sachez que 18 obus Cornet ont frappé leurs cibles dans la base Meron. Les médias israéliens ont ultérieurement reconnu que le base a été entièrement détruite et nos informations font état des pertes certaines, mais l’occupation cache ses pertes.

La vidéo de la Résistance islamique sur le ciblage de la base de Meron a révélé les mensonges de l’ennemi, tout comme la vidéo sur le ciblage de la base de Safed.

Les forces d’occupation n’auraient pas non plus reconnu l’attaque contre le QG de Safad, si certains de leurs soldats n’avaient pas partagé de vidéos. L’ennemi aurait dit que les drones et les missiles du Hezbollah étaient tombés dans des terrains vides, mais après ces images, il a été obligé de reconnaitre que sa base a été touchée.

Ils cachent la réalité. Si nous n’avions pas de preuve, cela aurait été un échec pour nous face à la propagande dévastatrice et un facteur déprimant pour nos combattants et notre peuple qui penseraient que nous subissons des pertes sans réaliser d’objectif.

L’armée d’occupation israélienne ne cesse de cacher ses morts. A titre d’exemple, nous avons diffusé des images montrant un char en train d’être détruit. Je confirme personnellement qu’il a été brûlé. Or, l’armée d’occupation n’a reconnu ni la destruction du char ni un seul blessé.

L’occupation cache donc ses morts, ses blessés, ses pertes et ses défaites pour éviter de déprimer les soldats et la population car cela entraînerait une grande frustration morale, comme l’admettent les médias israéliens.

Nous poursuivrons la lutte sur ce front qui inflige des pertes à l’ennemi et fait pression sur les déplacés dont les voix sont devenues plus fortes.

Des messages vides menaçant au Liban

Les Américains ont menacé le Liban que si le front sud ne s’arrête pas, ‘Israël’ lancera une guerre contre le Liban.

Depuis un certain temps, on nous transmet que l’armée israélienne va frapper le Liban et que les brigades qui ont été retirées de la bande de Gaza vont être déployées à la frontière avec le Liban. Ils veulent nous faire peur avec des brigades fatiguées, éreintées et traumatisées. Ce ne sont que des menaces vides.

En tout cas nous ne resterons pas les bras croisés en cas de guerre.

Votre intimidation ne marchera pas, ni aujourd’hui, ni demain, ni n’importe quel jour. Ils nous menacent par l’envoi des brigades vaincues à Gaza. Alors, Bienvenue !

L’armée israélienne, lorsqu’elle était en pleine forme et entièrement équipée, a été brisée face à nos résistants lors de la guerre de Juillet 2006. Celui qui devrait avoir peur de la guerre est ‘Israël’, le gouvernement de l’ennemi ainsi que les colons, et non pas le Liban.

Cela fait 99 jours que nous sommes prêts pour la guerre et nous n’en avons pas peur : nous combattrons sans plafond ni restriction ni limite.

L’Américain qui prétend craindre pour le Liban doit craindre pour son outil dans la région et sa base Israel.

Arrêtez d’abord l’agression contre Gaza

Le front du Liban a été créé pour soutenir, appuyer Gaza et mettre fin à l’agression contre elle… et lorsque l’agression cessera, on parlera alors du Liban.

La sécurité de la mer Rouge, le calme du front avec le Liban et la situation en Irak dépendent tous de l’arrêt de l’agression contre Gaza.

Ils ont se sont efforcés de sous-estimer l’efficacité de ces fronts. Or, la preuve de l’efficacité de ces fronts est les menaces, les intimidations et les incitations exercées sur l’Irak, le Liban, le Yémen, la Syrie et l’Iran.

Toutes les évolutions dans la région sont liées à l’arrêt de l’agression contre Gaza.

En final, les Américains, les Britanniques et le monde entier entendront une vérité dans toutes les régions où il y a une résistance: Vous devez d’abord arrêter la guerre.