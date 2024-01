Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé aujourd’hui lundi qu’un navire américain près d’Aden avait été visé par un certain nombre de missiles navals, confirmant que des tirs directs avaient été réalisés.

Saree a expliqué, dans un communiqué de presse, qu’il s’agit d’une « victoire pour l’oppression du peuple palestinien dans la bande de Gaza, qui jusqu’à présent a été soumis aux massacres les plus horribles de la part de l’entité d’occupation israélienne, et dans le cadre de de la réponse à l’agression américano-britannique contre le Yémen ».

Saree a affirmé que « les forces armées yéménites considérent tous les navires et navires de guerre américains et britanniques participant à l’agression contre le pays comme des cibles hostiles ».

Il a poursuivi : « Nous confirmons que toutes les mesures défensives et offensives continueront d’être prises, dans le cadre du droit de défense et pour faire face à l’agression américano-britannique ».

Saree a souligné « qu’une réponse aux attaques américaines et britanniques viendra inévitablement » et que toute nouvelle attaque « ne restera pas sans réponse et sans punition ».

Il a ajouté que « les forces armées yéménites continuent de mener leurs opérations militaires et imposent la décision d’empêcher la navigation des navires israéliens dans la mer d’Oman et la mer Rouge jusqu’à ce que l’agression contre Gaza cesse ».

Dans ce contexte, Saree a affirmé »la poursuite des mouvements commerciaux dans la mer d’Oman et la mer Rouge, vers toutes les destinations, à l’exception des ports de la Palestine occupée « .

L’opération contre le navire américain a duré un certain temps

De son côté, une source militaire yéménite a révélé à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que l’opération contre le navire américain dans le golfe d’Aden » a duré longtemps », notant que » la cible était loin, mais l’arme était appropriée ».

La source a ajouté à Al-Mayadeen « qu’il y a une grande alerte pour les forces américaines », soulignant que « l’opération les a beaucoup surprises ».

La source a déclaré: « Il y a des satellites et des avions espions qui recherchent les sites de lancement de missiles yéménites, appuyés par des patrouilles d’avions F-18 et de drones », soulignant que « le Yémen a ciblé le navire commercial américain afin d’envoyer un message aux États-Unis ».

Cela survient après que le commandement central américain a reconnu plus tôt dans la journée que le porte-conteneurs M/V Gibraltar Eagle , détenu et exploité par les États-Unis d’Amérique, avait été touché, notant que les forces armées yéménites avaient lancé une attaque balistique dans sa direction.

Cela a été précédé par l’annonce du commandement central de l’armée américaine selon laquelle le destroyer La Bon a été visé par un missile de croisière anti-navire en mer Rouge, lundi à l’aube, précisant que « le missile a été lancé depuis le Yémen ».

Parallèlement, l’Intertanko Oil Tanker Association a annoncé « qu’ au moins six nouveaux pétroliers se sont détournés du sud de la mer Rouge « , expliquant que « les forces navales conjointes, dirigées par Washington, ont demandé à tous les navires d’éviter le détroit de Bab al-Mandab ».

Il convient de noter que le Commandement central américain a annoncé samedi dernier que deux Marines américains avaient disparu alors qu’ils menaient des opérations jeudi au large des côtes somaliennes.

Cela survient après que les États-Unis et la Grande-Bretagne, ainsi que 8 autres pays, ont lancé vendredi dernier une agression contre le Yémen, et elle a été renouvelée samedi à l’aube, avec un bombardement américain visant la base d’Al-Dailami, au nord de la capitale yéménite, Sana.

Dimanche, l’agence officielle yéménite Saba a rapporté qu’une nouvelle agression américano-britannique a visé la région de Jabal Jada, dans le district d’Al-Lahiya, dans le gouvernorat côtier de Hodeidah, à l’ouest du Yémen.

Source: Médias