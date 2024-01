Les militaires iraniens ne connaissent aucune limite pour sauvegarder les intérêts nationaux et protéger les civils iraniens, a fait savoir le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani, lors d’une séance du cabinet qui s’est tenue le mercredi 17 janvier à Téhéran.

« Nous ne voyons aucune limite à la défense de nos intérêts nationaux et de notre peuple, et nous le ferons certainement avec autorité. Quelle que soit l’origine des menaces contre la République islamique, nous réagirons et la riposte sera proportionnée, décisive et forte », a-t-il martelé.

Ces remarques interviennent après que la République islamique d’Iran a lancé des opérations de missiles contre les bases des terroristes anti-iraniens ainsi que les centres de l’agence d’espionnage du régime israélien, Mossad, dans la région semi-autonome du Kurdistan irakien et en Syrie.

Réitérant le fait que le terrorisme est condamné partout dans le monde, le ministre iranien de la Défense a indiqué que l’Iran répondrait certainement à toute action, y compris les attentats terroristes, visant à violer les droits de sa nation.

Affirmant que la République islamique d’Iran respecte la souveraineté, l’intégrité territoriale, les intérêts et les droits des autres pays, en particulier de ses voisins, le général Ashtiani a clairement indiqué que l’Iran ne permettrait en aucun cas que quiconque sème le trouble à ses frontières.

Les forces armées iraniennes sont en possession de divers types de missiles développés et fabriqués localement, a indiqué le responsable militaire iranien, considérant le missile à longue portée de troisième génération, Kheibar Shekan, comme un armement sophistiqué qui est utilisé chaque fois que nécessaire.

En outre, il a déclaré que les experts iraniens ont fait de grands progrès dans les domaines du développement et de la fabrication des équipements militaires, y compris des missiles balistiques et de croisière.

Revenant sur la coopération stratégique militaire entre les responsables iraniens et russes, le ministre iranien de la Défense a déclaré que son homologue russe, Sergueï Choïgou, a réaffirmé le respect de son pays pour la sécurité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Iran.

S’agissant de la riposte des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI), il convient de noter que ces derniers ont annoncé, le mardi 16 janvier, dans un communiqué, avoir lancé avec succès des attaques au missile contre un centre de l’agence d’espionnage du régime israélien, le Mossad, dans la région du Kurdistan irakien, et contre un lieu de rassemblement de commandants et d’éléments clés liés à des activités terroristes anti-iraniennes, en particulier le groupe terroriste Daech, dans la province d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie.

Un total de 24 missiles balistiques ont été tirés au cours de l’opération, peut-on lire dans ledit communiqué qui précise que tous les missiles ont atteint et détruit avec précision leurs cibles prédéterminées.

Le CGRI a indiqué que quatre missiles Kheibar Shekan avaient été tirés depuis la province iranienne du Khouzestan (sud-ouest) vers Idlib, et que quatre autres missiles avaient été lancés depuis l’ouest, sept depuis le nord-ouest du pays vers le quartier général des espions du Mossad à Erbil, dans la région du Kurdistan irakien et les 9 derniers vers les territoires occupés en Syrie.

Source: Avec PressTV