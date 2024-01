Deux incidents ont eu lieu ce jeudi soir dans la mer d’Arabie, au large du gouvernorat de Hadramaout au sud du Yémen.

L’autorité britannique du commerce maritime a annoncé avoir reçu un rapport faisant état d’une attaque contre l’un des navires à 85 milles marins au sud-est de la ville yéménite d’Al-shihr.

Cette ville se situe sur le littoral du gouvernorat de Hadramaout, sur la mer d’Arabie, à l’est de la ville de d’al-Moukalla.

Par ailleurs, ont rapporté des sources de la chaine de télévision saoudienne al-Arabiya / Hadath, 4 drones se sont approchés d’un pétrolier américain battant pavillon des îles Marshall à 87 miles au sud-est d’al-Moukalla.

Les sources ont déclaré que le pétrolier américain n’a signalé aucun dommage ni blessure et a poursuivi son voyage, notant que l’un des drones serait tombé à l’eau.

Le mercredi, l’armée américaine a affirmé avoir « frappé au sol 14 missiles » contre des positions yéménites, pour la quatrième fois en une semaine, depuis qu’elle a entamé de concert avec l’armée britannique des attaques contre le Yémen.

Alors que les Etats-Unis affirment que leurs attaques ont pour objectif de préserver la navigation maritime en mer Rouge où transite 12% du commerce mondial, l’organisation Ansarullah les accuse de vouloir sécuriser les voies maritimes « afin que leur aide et équipements militaires parviennent à l’ennemi israélien et pour affamer le peuple palestinien », selon son chef sayed Abdel Malek Badreddine al-Houthi.

Rappelant que les forces armées de Sanaa ciblaient exclusivement « les navires israéliens ou ceux qui se rendent vers les ports en Palestine occupée », il a assuré que les opérations « incluront aussi les navires américains et britanniques, et l’agression ne changera rien à notre position ».

« Les Américains ont des orientations pratiques au service du lobby sioniste dans le monde et considèrent cela comme une obligation qu’ils doivent remplir », a affirmé le numéro d’Ansarullah dans un discours retransmis ce jeudi par la télévision yéménite al-Masirah.

Avant l’attaque américaine, les forces yéménites de Sanaa avaient revendiqué mercredi « des tirs de missiles contre le navire américain Genco Picardy dans le golfe d’Aden », selon leur porte-parole militaire, Yahya Saree.

Dans un communiqué publié mercredi soir, le commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom) a indiqué que le navire avait été visé par un drone, sans faire de victimes mais provoquant de légers dommages.

« Si les Américains connaissaient la diversité et la nature des armes avec lesquelles le navire d’hier a été ciblé, ils devineraient certainement que la poursuite de leur agression développera davantage nos capacités militaires », a averti sayed Badreddine al-Houthi.

Source: Divers