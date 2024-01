L’aviation israélienne a mené, ce samedi 20 janvier, une agression contre Damas, capitale de la Syrie, faisant plusieurs martyrs et blessés.

La télévision syrienne a fait part d’une frappe aérienne menée par le régime sioniste contre la banlieue de Damas. Un immeuble résidentiel, qui abrite plusieurs missions diplomatiques, dans le quartier d’al-Mezzeh a été visé.

Correspondant de Press TV : 5 tués, plusieurs blessés dans une attaque israélienne sur le quartier de Mezzeh, à #Damas #Syrie pic.twitter.com/cHLmkxVTgd — Press TV Français (@PressTVFrench) January 20, 2024

« Une fois de plus, le régime sioniste barbare et criminel a lancé une agression contre la ville de Damas, et un certain nombre des forces syriennes et quatre conseillers militaires de la République islamique d’Iran ont été tués en martyr lors du raid aérien mené par des avions de combat des forces du régime usurpateur », indique le communiqué du CGRI.

Certaines sources avaient évoqué l’assassinat du secrétaire général du Jihad islamique de la Palestine (JIP), Ziad al-Nakhalah, ce qui a été démenti par le mouvement.

Cité par le journal syrien Al-Watan, Ismaïl al-Sindawi, le représentant du JIP en Syrie, a précisé que tous les membres de ce mouvement installés à Damas sont sains et saufs et qu’aucun de ses bureaux à Damas n’a été touché.

Essam Al-Amin, directeur de l’hôpital Al-Mowasat à Damas, a déclaré que son hôpital avait reçu un cadavre et trois blessés, dont une femme, à la suite de cette agression.