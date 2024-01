Le magazine Time a déclaré, le lundi 22 janvier, que le soutien à ‘Israël’ a diminué dans le monde entier depuis le 7 octobre.

Selon les données obtenues par le magazine US auprès de la société de recherche « Morning Consult », le soutien à ‘Israël’ a diminué dans 42 pays sur 43.

L’enquête s’est basée sur 300 à 6 000 réponses obtenues dans 43 pays des 6 continents entre octobre et décembre 2023.

Ainsi, en Chine, en Afrique du Sud, au Brésil et dans d’autres pays d’Amérique latine, l’opinion majoritaire à l’égard d’Israël est passée de « positive » à « négative ».

Le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni, qui avaient déjà des opinions « négatives » à l’égard d’Israël, ont également enregistré une baisse significative de leur soutien à ce pays.

Par rapport à septembre 2023, le nombre de personnes interrogées ayant exprimé une opinion négative sur ‘Israël’ au Japon est passé de 39 à 62 % dans la dernière enquête, de 5 à 47 % en Corée du Sud et de 17,1 à 29,8 % au Royaume-Uni.

Les USA restent le seul pays à avoir une opinion « favorable » d’Israël

Le soutien des États-Unis à ‘Israël’ s’est maintenu malgré le déclin. Le pourcentage de personnes interrogées soutenant ‘Israël’ est passé de 18,2 % à 16 %.

Sonnet Frisbie, directeur adjoint de l’unité d’intelligence politique de Morning Consult, a déclaré au Time : « Ces données montrent à quel point Israël est actuellement en difficulté au sein de la communauté internationale ».

L’invasion israélienne de Gaza après le 7 octobre

Le 7 octobre 2023, les Brigades al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont lancé une attaque globale contre les colonies de l’enveloppe de Gaza pour « répondre aux violations continues contre les Palestiniens et les lieux saints, en particulier la mosquée Al-Aqsa ».

‘Israël’ a annoncé que 1 200 Israéliens avaient été tués et 5 132 personnes blessées lors des attaques du 7 octobre.

Depuis le 7 octobre, 25 295 Palestiniens, dont au moins 10 800 enfants et 7 250 femmes, sont tombés en martyre et 63 mille personnes ont été blessées suite aux bombardements israéliens visant la bande de Gaza. Alors qu’il y aurait encore des milliers de martyrs sous les décombres, les infrastructures civiles sont également détruites, les hôpitaux et les établissements d’enseignement où les gens s’abritent n’ont pas échappé aux bombardements israéliens.

L’armée d’occupation israélienne a annoncé que 532 soldats ont été tués depuis le 7 octobre.

Le 24 novembre 2023, 81 Israéliens et 240 prisonniers palestiniens ont été mutuellement libérés pendant la « pause humanitaire », qui a été accordée pour 4 jours le 24 novembre 2023, puis prolongée de 3 jours. En revanche, ‘Israël’ continue de détenir et d’emprisonner des milliers de Palestiniens.

En Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, 369 Palestiniens sont tombés en martyre suite aux attaques menées par les forces d’occupation israéliennes et des colons juifs depuis le 7 octobre 2023, rapporte l’agence turc Anadolu.