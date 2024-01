« Le sujet qui est actuellement entre les mains des responsables des pays musulmans, est celui de couper les artères vitales du régime sioniste. Les pays musulmans doivent rompre leurs liens politiques et économiques avec le régime sioniste et ne plus aider ce régime », c’est ce qu’a affirmé, ce mardi 23 janvier, le leader de la Révolution islamique d’Iran lors d’une réunion avec les participants au Congrès des 24 000 martyrs de Téhéran.

L’Ayatollah Sayed Ali Khamenei a dénoncé les actions du responsables des pays musulmans concernant la question très importante de Gaza : « Parfois les positions et les déclarations des responsables des pays musulmans sont fausses parce qu’ils parlent d’une question comme le cessez-le-feu à Gaza, qui échappe à leur contrôle et qui est entre les mains du perfide ennemi sioniste; les responsables des pays islamiques doivent s’occuper des affaires qui sont sous leur contrôle. »

« Malgré les actions inappropriées des responsables des pays islamiques et malgré toutes les difficultés, comme le dit le Saint Coran, « Dieu est avec les fidèles et partout où Dieu est, il y aura la victoire » », a noté le Leader.

« La victoire du peuple de Gaza est certaine et, le Dieu Tout-Puissant montrera cette victoire à l’Oumma islamique dans un avenir pas trop lointain et il rendra ainsi heureux, les musulmans et en particulier les Palestiniens et les Gazaouïs », a-t-il poursuivi.