La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a diffusé, jeudi soir, une vidéo de son opération qui a abouti à la destruction d’un dôme d’espionnage sur le site militaire israélien de Jal al-Alam, à la frontière avec le sud-Liban.

« Cette opération a été menée grâce à l’utilisation des missiles spéciales », a précisé la Résistance.

L’avantage de ce missile est qu’il est capable de voler sur une trajectoire en arc, d’atteindre des cibles cachées derrière des barrières ou des murs, de les survoler et de transmettre directement l’image, ce qui donne la possibilité de diagnostiquer et d’identifier avec précision la cible avant de l’attaquer.

La Résistance avait auparavant détruit la plupart des équipements du site, mais l’un des radars les plus importants qui s’y trouvaient est resté jusqu’à hier à l’abri des missiles de la Résistance, en raison de l’élévation du site au-dessus de ses environs et des terres libanaises du côté opposé.

De plus, le dôme détruit était fortifié derrière un mur de béton de 9 mètres, ce qui a obligé la Résistance à user d’un missile télévisé précis, guidé et à trajectoire courbe.

Le site frappé est spécialisé dans la collecte de renseignements. Il est équipé de radars de haute technologie capables de couvrir le front libanais jusqu’à des dizaines de kilomètres de profondeur.

La technologie de ces missiles guidés donne un grand avantage à ceux qui l’utilisent sur les fronts de bataille des guerres modernes, car elle leur permet d’atteindre directement des cibles qui ne sont pas directement exposées aux armes conventionnelles, telles que l’artillerie directe et les obus de missiles.

Les roquettes et obus directs nécessitent que la cible soit exposée au tireur et à la rampe de lancement ou au tireur, et exposent ainsi celui qui mène l’action militaire à des risques, ainsi qu’à la possibilité d’être exposé à des contre-tirs s’il y a quelqu’un qui surveille et sécurise la cible.

Dans le cas des missiles guidés ( trajectoire courbe), ils ont la possibilité particulière d’être lancés à partir de plates-formes non exposées à l’ennemi, qui peuvent être au-dessus ou au-dessous du sol.

Ces genres de missiles sont utilisés pour atteindre des cibles soigneusement sélectionnées sur la base d’informations préalables.

La vidéo a fait craindre à l’ennemi sa capacité à toucher des chars, qui sont actuellement cachés derrière de hautes barrières et ne peuvent être vus à l’œil nu ou avec des jumelles du côté opposé.