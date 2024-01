Le front du Sud-Liban a connu une escalade importante durant ces dernières 24 heures.

Plusieurs missiles lourds de type Burkan se sont abattus, ce samedi matin 27 janvier, dans la Galilée occidentale, dont les sirènes d’alerte ont retenti dans une dizaine de colonies.

Dans un communiqué la Résistance islamique, branche armée du Hezbollah, a affirmé avoir ciblé, à 9h30 un attroupement de soldats ennemis israéliens à proximité du site de Jal al-Alam avec des missiles Burkan qui ont directement atteints leur cible.

A 10h15, des soldats ennemis israéliens rassemblés au sud du site d’Al-Abad ont été visé avec des missiles qui ont entrainé des pertes confirmées.

A 11 h 05, un attroupement de soldats ennemis israéliens à proximité de la caserne Doviev ont été pris pour cible avec des missiles qui l’ont directement touché.

Le communiqué a réitéré que ces opérations ont été menées « en soutien à notre fidèle peuple palestinien dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable ».

La Résistance islamique a également lancé une série d’opérations, dont deux le vendredi à 22 h00 contre la caserne de Zarit et un rassemblement de soldats ennemis sur la colline Cobra visés avec deux missiles Burkan, affirmant que les deux cibles ont été directement touchées.

Les médias israéliens ont rapporté qu’un missile Burkan s’est abattu sur une salle abritant des soldats dans la caserne Zarit. « Un hélicoptère dépêché sur les lieux a transporté 4 soldats vers l’hôpital Rambam à Haïfa », a-t-on ajouté de mêmes sources.

Et de renchérir : « Plusieurs autres missiles ont été lancés depuis le Liban vers le Nord sans retentissement des sirènes. Le Hezbollah est devenu fou, en tirant dans toutes les directions ».

Le correspondant de la chaîne israélienne 13 a fait état d’une « nuit de feu dans le Nord ». Les sirènes ont retenti quatre fois en une heure dans la localité arabe d’Al-Aramsha en Palestine occupée.

Agressions contre des domiciles

Dans la soirée, des avions militaires israéliens ont bombardé deux maisons dans la localité Beit Lif (sud-Liban), entraînant le martyre de 4 combattants de la résistance. Il s’agit des martyrs: Taleb Balhas, Ali Melhem, Islam Zelzali et Mohammad Mazeh.

L’aviation israélienne a également attaqué une maison vide dans la localité de Deir Ames.

Après ces agressions, le front s’est enflammé de plus, la résistance a mené une série d’opérations, ciblant les environs du site israélien de Birkat Richa. Vers minuit, l’un des bâtiments de la colonie d’Avivim a été directement visé avec des armes appropriées de la Résistance.

Un missile lourd a été lancé depuis le Liban vers une cible militaire à proximité de la colonie de Chlomi, et un autre missile a visé la caserne israélienne Hanita en Galilée occidentale, puis une série de missiles se sont abattus sur la caserne Hanita.

Entretien Austin et Gallant sur le Liban

Dans ce contexte, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a affirmé lors d’un appel téléphonique avec son homologue israélien Yoav Gallant « l’engagement des États-Unis à recourir à la diplomatie pour résoudre les tensions le long de la frontière israélo-libanaise ». Gallant lui a répondu que « le refus du Hezbollah de retirer ses forces du la région frontalière réduit la possibilité de parvenir à une solution politique ».

Rappelons qu’au cours de la journée de vendredi, la Résistance avait ciblé la caserne de Maale Golan au mont Hermon dans le Golan syrien occupé avec des missiles Falaq 1, et les attroupements des soldats ennemis dans la caserne et de ses environs avec une grande salve de roquettes Katioucha, en plus des tirs d’armes appropriées contre un rassemblement de soldats israéliens à proximité du château de Hounin.

Les experts israéliens commentent la révélation du missile spécial du Hezbollah

Par ailleurs, les médias israéliens ont commenté la vidéo du tir du missile spéciale tiré par la Résistance contre le dôme d’espionnage du site israélien Jal al-Alam en disant : « Le Hezbollah a révélé une partie de ce qu’il nous prépare en cas de l’extension de la guerre. Le missile utilisé doit sonner la cloche d’alarme au sein de l’armée israélienne, au cas où elle décide de manœuvrer au sol à l’intérieur du Liban.

Les médias israéliens ont cité des experts affirmant que « le missile guidé (Falaq-1) révélé par le Hezbollah a un effet spécial car il est capable de surmonter des obstacles géographiques et techniques », indiquant « la possibilité que le missile soit une copie d’un missile utilisé par l’armée israélienne ».

Selon eux, le Hezbollah aurait « réussi à en obtenir des copies pendant la guerre de 2006, et les Iraniens ont à leur tour produit un missile similaire, qui joue un rôle majeur face à l’avancée des forces terrestres et pas seulement face à des cibles fixes ».