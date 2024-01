Les médias israéliens ont fait état d’une opération à la voiture-bélier à l’entrée de la base navale de l’armée d’occupation à Haïfa, qui a entrainé la mort d’un soldat israélien grièvement blessé.

Et d’ajouter: « L’auteur, avant d’être neutralisé, a tenté de mener une opération à l’arme blanche avec une hache, ce qui a entrainé la blessure du soldat israélien ».

Les médias israéliens ont qualifié l’opération qui s’est déroulée à l’entrée du commandement de la marine israélienne à Haïfa de « très exceptionnelle ».

Les forces d’occupation se sont en outre déployées autour de la maison de l’auteur de cette opération, originaire de la localité de Tamra, dans les territoires palestiniens occupés en 1948.

Il y a quelques semaines, les médias israéliens ont reconnu le meurtre d’une femme colon et plus de 20 blessés dans la colonie de Raanana, au nord-est de Tel Aviv, lors d’une double opération à l’arme blanche et à la voiture bélier.

Le rythme des opérations contre l’occupation s’est intensifié, coïncidant avec la poursuite de la guerre israélienne contre Gaza, lancée depuis le 7 octobre 2023, et qui a couté la vie à plus de 26000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.