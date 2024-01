Le Premier ministre qatari et ministre des Affaires étrangères Mohammed ben Abdul Rahman a affirmé que « la phase actuelle des pourparlers pourrait conduire à l’avenir à un cessez-le-feu permanent à Gaza ».

Il a ajouté : « Des progrès ont été réalisés pour jeter les bases sur la question des prisonniers, et les pourparlers s’améliorent par rapport aux semaines précédentes, mais l’escalade actuelle à Gaza ne mènera à aucun progrès sur la question ».

Il a ajouté que « l’intensité de la guerre a rendu la situation plus complexe, mais que les pourparlers ont évolué vers un point qui pourrait nous conduire à un cessez-le-feu », notant que « la réponse du Hamas ne peut être prédite, mais nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts ».

Il a souligné que « le rôle du Qatar est de servir de médiateur et non de faire pression sur les parties, déclarant : « Nous sommes une partie médiatrice et nous essayons de combler le fossé et nous ne pouvons rien imposer à aucune partie, car nous n’avons aucune influence sur qui que ce soit ».

Le responsable qatari a également évoqué la possible réponse américaine à l’attaque qui a visé hier un site américain, à la frontière jordano-syrienne, et qui a entraîné la mort de 3 soldats et blessés des dizaines d’entre eux. Cette réponse « affecterait les pourparlers sur les otages et la sécurité régionale ».

Plus tôt dans la journée, NBC News a cité une source proche des négociations de Paris concernant un accord sur les prisonniers entre l’occupation israélienne et la résistance palestinienne, affirmant que les négociateurs d’Israël, des États-Unis d’Amérique, de l’Égypte et du Qatar « se sont mis d’accord sur un cadre pour un nouvel accord « .

Selon la source, l’accord prévoit « la libération progressive des prisonniers américains et israéliens restants à Gaza », en commençant par les femmes et les enfants, et cela s’accompagnera d’une cessation progressive des combats et de l’acheminement de l’aide à Gaza.

La chaîne a rapporté « qu’un projet d’accord serait présenté à Hamas lundi, expliquant que « le mouvement insiste d’abord sur un cessez-le-feu immédiat et permanent, ce qui pourrait conduire à l’échec de l’accord « .

La Douzième chaîne israélienne a rapporté : « Israël a accepté la proposition égyptienne et qatarie lors du sommet de Paris » concernant un accord visant à libérer les prisonniers israéliens en échange de milliers de prisonniers palestiniens.

Le Hamas a souligné à plusieurs reprises « qu’un cessez-le-feu permanent à Gaza est une condition préalable à la poursuite des négociations visant à libérer ses prisonniers israéliens ».

Le chef du mouvement Hamas, Oussama Hamdan, a affirmé lundi lors d’une conférence de presse que « l’objectif et la porte d’entrée vers le calme dans la région est de mettre fin à l’agression et de mettre fin à l’occupation de nos terres et de nos lieux saints ».

Source: Médias