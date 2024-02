Une attaque de missiles a visé la base militaire américaine dans le champ gazier de Koniko, dans la campagne de Deir ez-Zor, dans l’est de la Syrie, pour la deuxième fois aujourd’hui, samedi.

Une opération qui intervient après que les États-Unis d’Amérique ont lancé une agression, vendredi et samedi à minuit, contre la Syrie et l’Irak. Le commandement central américain a annoncé avoir « ciblé des sites appartenant aux Gardiens de la révolution iranienne et à leurs alliés » dans les deux pays, notant qu’il a frappé plus de 85 cibles, en utilisant de nombreux avions, dont des bombardiers à long rayon d’action lancés depuis les États-Unis ».

Des sources locales ont révélé que la plupart des sites ciblés par les forces américaines dans les villes frontalières d’Irak et de Syrie avaient été complètement évacués avant le lancement de l’agression.

Source: Médias