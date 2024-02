Le Hezbollah a « fermement condamné l’agression américaine flagrante contre l’Irak et la Syrie, qui a ciblé plusieurs régions des deux pays frères et entraîné plusieurs martyrs et blessés ».

« Ce que les États-Unis ont fait constitue une violation flagrante de la souveraineté des deux pays, une agression contre leur sécurité et leur intégrité territoriale et une violation éhontée de toutes les lois internationales et humanitaires », a-t-il ajouté dans un communiqué publié le samedi 3 février.

Et de poursuivre: « Cette nouvelle agression contribue à déstabiliser la région et à créer de fausses justifications et prétextes pour la poursuite de l’occupation américaine de plusieurs régions d’Irak et de Syrie contre la volonté de leurs peuples qui aspirent à la liberté et à l’indépendance. »

Le Hezbollah a souligné que « l’agression américaine contre l’Irak, la Syrie et le Yémen révèle la fausseté des allégations américaines selon lesquelles elles ne veulent pas étendre le conflit dans la région ; par contre elles contribuent à alimenter les conflits et les tensions dans la région ».

« Nous pensons que cette agression criminelle incite les peuples irakien et syrien à adhérer à la voie de la résistance pour libérer leurs pays de l’occupation américaine et à continuer de soutenir et d’assister la bande de Gaza opprimée jusqu’à ce que l’agression sioniste et ses crimes cessent. »

Le Hezbollah a conclu son communiqué en présentant « ses plus sincères condoléances pour les martyrs, priant Dieu d’accorder aux blessés un prompt rétablissement ».

Source: AlManar