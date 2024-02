Les médias israéliens ont rapporté que les colons de l’enveloppe de Gaza ont adressé une lettre au ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, dans laquelle ils affirment leur refus de retourner dans une zone de guerre « tant que la menace n’est pas écartée ».

Les résidents du Forum de l’enveloppe « d’Israël » ont adressé des lettres de protestation à Smotrich, avant la réunion des chefs des conseils de l’enveloppe de Gaza avec le chef du bureau du Premier ministre, dans lesquelles ils affirment : Monsieur le Ministre des Finances, votre gouvernement nous a abandonnés le 7 octobre. Nous ne sommes pas prêts à retourner dans une zone de guerre, et nous ne sommes pas prêts à y retourner, tant que la menace n’a pas été écartée ».

Ils ont également demandé » de permettre à ceux qui souhaitent puissent poursuivre le plan d’évacuation de le faire jusqu’à la fin de l’année ».

En parallèle, les chefs des colonies de la frontière nord ont adressé une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahu et au ministre de la Guerre Yoav Galant, exigeant que la réduction des forces militaires dans la région soit empêchée. Parmi les colonies au nom desquelles la lettre a été envoyée figuraient Hanita, Shumira, Natoa, Zarait et Shtula .

De même, les chefs des autorités du nord ont déclaré dans leur lettre : « Nous souhaitons informer et alerter les décideurs, menés par le Premier ministre et le ministre de la Sécurité, que nous ne permettrons pas à Israël de transformer nos villes évacuées en un système d’alerte et de leurre pour les combattants d’Al-Radwan et les forces du Hezbollah ».

Ils ont poursuivi : « Dans une telle action, les groupes de mobilisation, composés d’habitants des villages coopératifs et des kibboutzim, seront obligés de se battre sans assistance militaire, et de ce fait, ils se transformeront en cible dans le champ de tir sans capacité en terme de nombres ».

Les médias israéliens ont rapporté plus tôt que des dizaines de milliers de colons, évacués des colonies entourant la bande de Gaza et des colonies du nord de la Palestine, n’étaient pas disposés à y retourner.

De même, les médias israéliens ont noté que « les colons du nord ne retourneraient pas chez eux si la dissuasion était rétablie avec le Hezbollah, et ils ont également indiqué qu’il existait un état de frustration dans les colonies du nord, en raison de la poursuite de la résistance islamique de ses opérations au Liban ».

Source: Médias