Le régime israélien a mené de nouvelles frappes contre la province de Homs, au centre de la Syrie, malgré les condamnations internationales et les plaintes répétées de Damas auprès de l’ONU concernant la violation par ‘Israël’ de sa souveraineté.

Le ministère syrien de la Défense a affirmé, le mercredi 7 février, que l’ennemi israélien a ciblé un certain nombre de positions dans la ville et la province de Homs. Plusieurs civils sont tombés en martyre et certains blessés, a-t-on précisé de même source.

Plus tôt, la chaîne de télévision publique syrienne Al Akhbar a rapporté que les moyens de défense aérienne syriens ont repoussé une attaque de missiles israéliens sur Homs.

« Aujourd’hui vers 00h30 [21h30 GMT mardi], l’ennemi israélien a mené une frappe depuis le nord de Tripoli [au Liban], contre la ville de Homs. Nos défenses aériennes ont riposté aux missiles ennemis et en ont abattu plusieurs. À la suite de cette agression, plusieurs civils sont tombés en martyre ou blessés et des biens publics et privés ont été endommagés », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Selon un bilan préliminaire, quatre personnes sont tombés en martyre et sept autres ont été blessés.

Pour sa part, le directeur du ministère de la Santé à Homs, Muslim al-Atassi, a déclaré que plusieurs personnes ont été tuées en martyr et d’autres ont été blessées lorsqu’un bâtiment de la rue al-Hamra à Homs s’est effondré à la suite de la dernière agression israélienne.

Il a noté qu’il n’y avait pas de chiffres précis sur le nombre des victimes et que les équipes de secours et de défense civile travaillaient pour secourir et fournir les premiers soins aux blessés.

Diverses zones de la province de Homs, notamment al-Oras et la périphérie d’al-Qasir, ont été visées par l’aviation israélienne. Au moins 10 fortes explosions ont été entendues au moment où la DCA syrienne s’est activée.

‘Israël’ frappe fréquemment la Syrie, en particulier les positions des combattants de la Résistance qui ont joué un rôle clé aux côtés de l’armée syrienne dans sa lutte contre le terrorisme.

Le gouvernement syrien a déposé des dizaines de plaintes auprès des Nations unies exigeant la cessation des attaques d’Israël qui ne visent qu’à renforcer les terroristes.

