Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a déclaré que les incidents catastrophiques en cours dans la bande de Gaza constituent une tragédie pour le monde musulman et pour toute l’humanité.

« La tragédie de Gaza est la tragédie du monde musulman et, plus encore, de l’humanité tout entière, et elle montre que l’ordre mondial actuel est factice et ne durera pas », a déclaré l’Ayatollah Khamenei.

L’Ayatollah Ali Khamenei a fait ces déclarations, ce jeudi 8 février, à l’occasion de l’Aïd al-Mab’ath, qui marque le jour où le Prophète Mohammad (Que la paix soit sur lui) a été choisi comme messager de Dieu.

Le Leader de la Révolution islamique a adressé ses félicitations à la nation iranienne et à tous les musulmans du monde à l’occasion de cette fête et a déclaré que l’Aïd al-Mab’ath est un rappel du plus grand événement de l’histoire.

L’Ayatollah Khamenei a ajouté que la forme « complète, finale et éternelle » de prospérité humaine dans les deux mondes avait été incluse dans la mission prophétique.

Le soutien des Occidentaux à ‘Israël’

Le numéro un iranien a en outre souligné que le meurtre de près de 30 000 personnes dans la bande de Gaza avaient jeté l’opprobre sur la civilisation et la culture occidentales.

« Les États-Unis, la Grande-Bretagne et de nombreux pays européens ainsi que leurs laquais sont complices des actes criminels du régime sioniste contre le peuple palestinien », a souligné l’Ayatollah Khamenei.

Il a également fait remarquer : « Comme l’ont reconnu les sionistes eux-mêmes, ils n’auraient pas pu poursuivre la guerre contre Gaza un seul jour sans les armes américaines ».

« Par conséquent, les Américains sont également complices et responsables des incidents tragiques en cours dans la bande de Gaza », précise l’Ayatollah Khamenei.

Dans une autre partie de ses directives, le Leader de la Révolution a déclaré : « La crise de Gaza prendra fin si les grandes puissances mondiales pro-occidentales cessent de soutenir le régime israélien. Les combattants palestiniens eux-mêmes savent comment gérer la crise, comme ils l’ont fait jusqu’à aujourd’hui. »

Le Leader de la Révolution islamique a souligné que tous les pays avaient le devoir de cesser toute aide politique, de propagande et d’armement ainsi que l’envoi des produits de consommation à ‘Israël’, déclarant : « Les nations ont l’obligation d’exercer une pression sur leurs gouvernements pour qu’ils remplissent cette grande mission ».

Inefficacité des organisations internationales

S’exprimant lors de la réunion, le président iranien Ebrahim Raïssi a pour sa part déclaré que le génocide et le meurtre d’enfants à Gaza avaient soulevé de sérieuses questions sur les revendications des puissances occidentales en matière de droits de l’homme et ont clairement montré l’inefficacité des organisations internationales.

« Nous sommes convaincus que le sang des martyrs de Gaza et de Palestine marquera la fin du régime sioniste et de l’ordre [mondial] injuste actuel », a-t-il ajouté.

Source: Avec PressTV