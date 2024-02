Aujourd’hui, vendredi, le chef du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi Al-Mashat, a rendu une décision classant les États-Unis d’Amérique et la Grande-Bretagne comme pays ennemis, selon l’agence yéménite Saba.

La décision estime que « Washington et Londres sont hostiles à Sanaa, car ils soutiennent, protègent et soutiennent l’entité d’occupation israélienne, en plus de participer aux crimes de génocide commis par l’occupation contre le peuple palestinien ».

La décision affirme également que « Sanaa traitera avec Washington et Londres selon le principe des hostilités, tandis que le Centre de coordination des opérations humanitaires (HOCC) prendra les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la classification, et les services de sécurité compétents affronteront les activités des deux pays au Yémen, en coordination avec les autorités compétentes ».

Il convient de noter que les États-Unis d’Amérique ont classé le mouvement yéménite Ansar Allah comme « organisation terroriste mondiale » le 17 janvier, et cette classification est entrée en vigueur il y a deux jours.

Suite à l’annonce par Washington de l’entrée en vigueur de la classification, le porte-parole d’Ansarullah, Mohammad Abdel Salam, a répondu aux Américains, soulignant « qu’ils souhaitent que cette décision nuise au Yémen, en soutien à « Israël », et l’encourage à poursuivre sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza ».

Abdel Salam a souligné que « le Yémen continuera à soutenir Gaza, par tous les moyens disponibles, et à empêcher les navires israéliens ou ceux se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée, jusqu’à ce que l’agression israélienne cesse et que le siège de Gaza soit levé ».

Dans le même contexte, le ministère yéménite des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa a condamné la pratique américaine d’une politique de double mesure et de double standard après avoir placé le mouvement Ansarullah sur la liste terroriste américaine ».

L3 ministère yéménite des Affaires étrangères a noté que « la clasification américaine illégale et illégitime contre Ansarullah, fait perdre beaucoup de crédibilité à Washington auprès de la majorité des pays du monde ».

Cela survient alors que « les forces armées yéménites continuent de cibler les navires israéliens et ceux qui se dirigent vers l’entité occupante, à travers la mer Rouge et la mer d’Oman, en guise de victoire pour l’oppression du peuple palestinien et pour soutenir sa résistance dans la bande de Gaza aux côtés de navires américains et britanniques, en réponse à la nouvelle agression américano-britannique au Yémen ».

Source: Médias