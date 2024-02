Les forces yéménites de Sanaa ont diffusé les images du navire britannique RUBYMAR en train de couler. Elles l’avaient attaqué dans le Golfe d’Aden dimanche 28 février. Dans leur communiqué, elles ont précisé avoir utilisé plusieurs missiles navals et avoir veillé à secourir son équipage.

Ce jour-là, les forces de Sanaa ont indiqué avoir abattu un drone américain MQ9 dans le gouvernorat de Hodeïda à l’ouest du Yémen. Elles ont publié ses images.

Dans la soirée du lundi, leur porte-parole le général Yahia Saree a assuré que les forces yéménites ont effectué deux opérations contre deux cargos américains qui se trouvaient également dans le golfe d’Aden. Il s’agit selon lui, du « Sea Champion » et du « Navis Fortuna ». Des missiles navals ont aussi été utilisés dans cette double attaque.

« Il est de notre droit entier de prendre davantage de mesures dans le deux mer Rouge et Arabe pour défendre notre peuple, notre pays et notre oumma », a-t-il déclaré. Et d’assurer que les opérations militaires vont continuer jusqu’à ce que l’offensive cesse.

Dans la soirée du lundi, le chef du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi Al-Mashat, a rendu une décision classant les États-Unis d’Amérique et la Grande-Bretagne comme pays ennemis, selon l’agence yéménite Saba.

Cette décision intervient en riposte à celle décrétée le 17 janvier par les États-Unis de classer le mouvement yéménite Ansarullah comme « organisation terroriste mondiale ». Elle est entrée en vigueur il y a deux jours.

Dans la nuit de lundi à mardi, la coalition américano-britannique a effectué des raids aériens sur les deux régions al-Kadan et al-Jabbaheh dans le gouvernorat de Hodeïda.

