Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a critiqué les chefs d’État musulmans pour n’avoir pas réussi à rompre leurs relations avec le régime d’occupation israélien.

Lors d’une audience accordée, ce jeudi 22 février, aux participants du 40e Concours international du Saint Coran à Téhéran, l’Ayatollah Khamenei a appelé les pays musulmans à exprimer ouvertement leur opposition à ‘Israël’, à rompre leurs liens et à lui couper tout soutien.

Il a également appelé les peuples des pays musulmans à faire pression sur leurs gouvernements pour qu’ils prennent des mesures plus fermes à l’égard de Gaza.

Le sort des Palestiniens dans la bande de Gaza est aujourd’hui « la question la plus importante du monde musulman et il est certain que le monde musulman pleure Gaza », a-t-il déclaré.

« Les forces de la Résistance en Palestine et à Gaza agissent conformément au Saint Coran et s’opposent à l’ennemi », a-t-il souligné.

L’Ayatollah Khamenei a en outre assuré que le peuple palestinien remporterait la victoire grâce à l’aide de Dieu: « Le monde musulman assistera à l’éradication de la tumeur cancéreuse sioniste par la grâce de Dieu. »