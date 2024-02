Le site web américain Intercept a déclaré que le président américain Joe Biden continue de défier les demandes mondiales d’un arrêt immédiat de l’attaque militaire israélienne contre les habitants affamés de la bande de Gaza.

Selon le site, Biden a non seulement rejeté la proposition de menacer d’arrêter les ventes militaires à Israël, mais son administration prépare actuellement une nouvelle expédition de munitions puissantes à Tel Aviv.

Alors que les experts en propagande de la Maison Blanche sont préoccupés par les élections américaines de cette année, avec un nombre de victimes à Gaza approchant les 30.000, dont plus de 13.000 enfants, un sondage réalisé par l’Université de Quinnipiac a montré que la majorité des électeurs américains, 67%, ne pensent pas que Joe Biden est apte pour un nouveau mandat présidentiel, en raison de son âge. Ils tentent désespérément de projeter une image publique de sympathie envers le peuple de Gaza et de promouvoir auprès du public que Biden est à bout de sa patience avec son ami de plus de 50 ans, Benjamin Netanyahu.

Le site a qualifié l’expression de plan « d’évacuation » des Palestiniens coincés à Rafah, « d’horrible », sachant qu’il s’agit d’une expulsion forcée des Palestiniens sous la menace de mort. « Elle vise à dire que les habitants de Gaza ont été sauvés au lieu de dire qu’ils ont été terrorisés », fait-il remarquer.

The Intercept a souligné que le comportement contradictoire des États-Unis à l’égard des opérations terrestres israéliennes à l’intérieur de Gaza depuis le début de la guerre, entre son rejet avant l’opération, puis son soutien à son lancement, permet à l’administration Biden d’exploiter ce qui se passera à Rafah pour dire que Biden a fait ce qu’il pouvait pour soutenir Israël, afin de se justifier de tracer de nouvelles frontières en raison de l’insistance de Netanyahu à exagérer ses actions militaires.

24 membres de la famille Zoayter décimés

Selon un dernier bilan des victimes livré par le ministère de la Santé de Gaza, le nombre des martyrs a atteint les 29.514 martyrs, sans compter les plus de 7.000 enterrés sous les décombres, et celui des blessés 69.616 blessés depuis le 7 octobre.

Durant les dernières 24 heures, 10 massacres ont été perpétrés, coutant la vie à 104 Palestiniens et blessant 160.

Le raid le plus meurtrier ce vendredi a été perpétré contre la maison des Zoayter, dans la rue Yafa à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza.

Il y a eu 24 martyrs.

Images des victimes d’un raid israélien sur la maison de l’activiste Mahmoud Zoayter, à Deir al-Balah au centre de la bande de Gaza. Sa fille Youmna se faisait appeler l’artiste, raconte son père.

Images du photographe journaliste Mohamad Yaghi et sa fille tombés en martyrs lors d’un raid meurtrier israélien sur Deir al-Balah ce vendredi, au centre de la bande de Gaza.

La menace de la famine, plus que jamais

Entretemps, c’est une autre arme utilisée par « Israël » qui décime les Palestiniens de la bande de Gaza: la famine.

Le bureau médiatique du gouvernement de Gaza lancé un nouveau cri d’alerte sur la situation dans la bande de Gaza menacé par « une catastrophe humanitaire qui couterait la vie à 700 mille personnes », surtout dans les gouvernorats de Gaza et du nord.

« L’occupation a commencé à mettre en œuvre une politique de famine et de soif menant à la famine depuis le début de la guerre génocidaire qu’elle mène contre les civils, les enfants et les femmes dans tous les gouvernorats de la bande de Gaza, et plus particulièrement dans les gouvernorats de Gaza et du nord de Gaza, en empêchant l’entrée de l’aide », a-t-il averti.

Selon lui, il faut faire entrer 10.000 camions d’aide humanitaire dans les deux jours prochains.

« Nous demandons à la Russie, a la Chine et à la Turquie, a tous les Etats du monde libre, aux organisations internationales, à la Ligue arabe, à l’Organisation de coopération islamique et au Conseil de coopération du Golfe de briser le blocus le plus vite possible pour stopper la famine… et de faire pression sur l’occupation pour arrêter la guerre de génocide collectif le plus vite possible », a-t-il sollicité.

Un chef de terrain martyr en Cisjordanie

En Cisjordanie occupée, un jeune palestinien a été tué dans la nuit de jeudi à vendredi et 15 autres blessés dont deux dans un état grave dans un raid israélien qui a visé un véhicule à Jénine, au nord.

Le martyr est le Yasser Moustafa Hanoune, un chef de terrain des Brigades al-Qods, du Jihad islamique. Il avait été emprisonné dans les geôles israéliennes.

Le Haaretz a révélé que le gouvernement israélien avance un nouveau plan pour ajouter 3.000 unités résidentielles dans les colonies de Maale Adumim, Kedar et Ofrat, en Cisjordanie occupée.

Source: Divers