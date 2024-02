Média de guerre, l’organe médiatique de la Résistance islamique, bras armé du Hezbollah, a diffusé ce samedi les images de l’attaque réalisée vendredi 22 février contre le centre de commandement de la brigade orientale 769 de l’armée d’occupation israélienne dans la caserne de la colonie de Kiryat Shmona au nord de la Palestine occupée.

La résistance restera partout au sud du Liban

Le député Hassan Fadlallah, membre du bloc parlementaire du Hezbollah Fidélité à la Résistance, a déclaré : « Ce peuple maintient sa position, sa fermeté et son droit à la résistance », soulignant que « la résistance est victorieuse et reste sur toutes les frontières aujourd’hui, demain et à tous les moments ».

Lors des funérailles organisées ce samedi, en hommage au martyr sur la voie d’al-Qods, Mohammad Abdel Rassoul Alawiyah, dans la banlieue sud de Beyrouth, il a ajouté : « La résistance restera au sud du fleuve (Litani), au nord du fleuve et partout, et on ne peut parler à cet ennemi qu’avec les armes et la confrontation. » Une allusion aux exigences israéliennes dépêchées via les émissaires occidentaux qui viennent au Liban pour les transmettre aux dirigeants de la résistance.

Né en 1967, le martyr Alawiyyeh qui est originaire de Maroune al-Ras, au sud du Liban, a succombé vendredi à ses blessures et son martyre a été annoncé par la Résistance islamique.

Cobra

8 opérations anti israéliennes

Ce samedi, la Résistance a revendiqué vers 9h00 ce matin, une opération contre un attroupement de militaires israéliens sur la colline Cobra, à l’aide de deux obus Bourkane, assurant avoir touché la cible directement.

Les médias israéliens ont rapporté que deux obus se sont écrasés ce matin dans la région d’Admit en Galilée occidentale.

La Résistance a aussi revendiqué dans ses communiqués sept autres opérations anti israéliennes « en soutien au peuple palestinien persévérant dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance brave et vaillante »

Vers 12h05 des tirs contre un attroupement de militaires dans l’entourage de la position al-Dhahira.

Vers 14h25, contre la position Ramia

Vers 16h20, pour la deuxième fois, contre un attroupement de militaires israéliens sur la colline Cobra

Vers 16h35, contre la position Rweisat al-Alam dans les hameaux de Chebaa occupés dans le secteur oriental

Vers 16h45, contre la caserne de Zibdine, dans les hameaux de Chebaa occupés dans le secteur oriental

Vers 16h45, contre la caserne Ramim à l’aide d’un obus Bourkane

Vers 17h00, contre un bâtiment de concentration de militaires israéliens dans la colonie al-Malikiya

Les sirènes d’alerte ont retenti à Admit, Hanita, Ya’ra, Mitsovah et Shlomi, en Galilée occidentale, selon les médias israéliens.

A son tour, la chaine de télévision israélienne Channel 12 a rendu compte que les sirènes d’alerte ont retenti en Haute Galilée, par crainte de l’infiltration d’un drone depuis le sud du Liban.

Agressions israéliennes

Raid sur Baraachite

Concernant les agressions israéliennes contre le sud du Liban, les correspondants sur place ont indiqué qu’un raid a frappé la localité de Blida. Ont aussi fait l’objet d’un pilonnage les périphéries des régions al-Dhahira, Tayr harfa, et Alma al-Chaab. Les périphéries du village Kafar Kila ont fait l’objet d’un ratissage aux mitrailleuses.

Au début de la soirée, un raid israélien a frappé le village de Baraachite.

