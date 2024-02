La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a intensifié, ce mercredi matin, les tirs des missiles lourds sur les colonies israéliennes du nord.

Les médias israéliens ont fait état de la chute de 14 missiles en provenance du Liban sur la colonie de Kiryat Chmona.

Des dégâts matériels ont été causés par les tirs de missiles sur Kiryat Chmona, a en outre indiqué la police d’occupation israélienne.

Un bâtiment a également été endommagé suite à la chute d’un missile sur Kiryat Chmona.

Les médias israéliens ont en outre rapporté qu’un hélicoptère appartenant à l’unité de sauvetage 669 a atterri dans le doigt de Galilée. Plusieurs blessés ont été évacués vers l’hôpital de Rambam à Haïfa.

Hermes 450

Et puis, à propos de l’abattage du drone israélien de type Hermes 450 par le Hezbollah, les médias israéliens ont appelé l’armée de l’air et le ministère de la Sécurité à ne pas prendre cet acte à la légère. Et d’ajouter : « les ennemis d’Israël apprennent vite ».

Rappelons que le Hezbollah a abattu, le lundi 26 février, ce gros drone, dont le coût est estimé à 2 millions de dollars, au-dessus de la région d’Iqlim al-Touffah, au sud-Liban.

Hezbollah : nous disposons d’un flot d’armes anti-blindées

Dans ce contexte, le Hezbollah a affirmé que « la Résistance n’a utilisé, jusqu’à présent, que 5% de ses capacités anti-blindés, et a été capable de s’adapter à n’importe quelle variable à laquelle l’ennemi pourrait recourir grâce à sa grande connaissance du terrain ».

Dans un épisode spécial diffusé sur la chaîne libanaise Al-Mayadeen, Hajj Jihad, l’un des officiers des « Armes anti-blindées », a révélé que dans toute guerre globale, « l’ennemi doit s’attendre à un flot d’armes anti-blindées spécialisées, et il ne pourra pas retirer ses soldats vivants du terrain ».

Il a révélé que le premier ciblage de la base aérienne de Meron « était un message selon lequel la Résistance est capable de détruire cette base aérienne ».