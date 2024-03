La Résistance islamique au Liban – Hezbollah, poursuit ses opérations militaires contre les sites d’occupation israéliens et ses rassemblements le long de la frontière libano-palestinienne occupée, en soutien au peuple palestinien de la bande de Gaza et en soutien à sa résistance.

Dans ses opérations les plus importantes , la Résistance islamique a ciblé, avec des armes appropriées, une force militaire israélienne en face du village d’Al-Wazzani, après une surveillance attentive, et a réalisé des dommages directs, incitant les forces d’occupation à tirer des obus fumigènes pour dissimuler l’opération de sauvetage des morts et des blessés par hélicoptère du site de ciblage.

La Résistance islamique a également ciblé un déploiement de soldats d’occupation israéliens sur le mont Nadhar, en plus de cibler le site israélien Al-Sammaqa dans les collines libanaises occupées de Kafr Shuba, avec des missiles. ‏

Les moudjahidines de la résistance ont également ciblé le système de surveillance du site de Mtulla avec des armes appropriées et l’ont touché directement, en plus de viser le site de Jal al-Alam avec un missile Burkan et l’ont touché directement.

Dans le même temps, le correspondant d’Al-Manar au sud du Liban a rapporté que « la résistance a ciblé une force d’occupation israélienne à proximité de la ville libanaise occupée de Ghajar, et des tirs directs ont été lancés depuis le Liban vers une cible militaire israélienne dans la Galilée occidentale.

Notre correspondant a rapporté un bombardement israélien avec des bombes au phosphore et des obus d’artillerie visant la ville de Khiam Jatobi Al-Bilad, qui fait également l’objet de nouveaux bombardements d’artillerie.

À l’heure où la Résistance islamique poursuit ses opérations contre les cibles de l’occupation dans le nord de la Palestine occupée, la pression sur les colonies s’y augmente, les médias israéliens reconnaissent la « difficulté de retourner y vivre » et la difficulté pour l’occupation rétablir la sécurité dans les colonies.

Lors de sa tournée dans la colonie de Mtula, le correspondant du journal Israel Hayom, Idan Avni, a rapporté les alertes répétées toutes les quelques minutes, qui l’obligeaient à se réfugier dans les zones désignées à cet effet, en raison du lancement de missiles antichar par le Hezbollah ou du survol des drones appartenant.

Source: Médias