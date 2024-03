Le ministère de la Santé de la Bande de Gaza a annoncé, dimanche, qu’Israël avait bombardé des Palestiniens qui attendaient l’arrivée de l’aide humanitaire près du rond-point du Koweït, au sud de la ville de Gaza, faisant des dizaines de martyrs et de blessés, trois jours après que 118 personnes aient tombés en martyre suite à un massacre similaire près du rond-point de Naboulsi (au sud de la ville de Gaza).

Le porte-parole du ministère, Ashraf Al-Qudra, a déclaré dans un communiqué : « Les forces d’occupation ont commis un horrible massacre au rond-point du Koweït à Gaza, qui a coûté la vie à des dizaines de martyrs et de blessés ».

Al-Qudra a souligné que « les forces d’occupation israéliennes commettent des crimes génocidaires systématiques visant des centaines de milliers de personnes affamées dans le nord de la Bande de Gaza ».

En raison de l’embargo et des restrictions israéliens, les habitants de la Bande de Gaza sont en proie à la famine, en particulier dans les gouvernorats de Gaza et du nord, en raison d’une grave pénurie de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant, et du déplacement d’environ deux millions de Palestiniens de la Bande de Gaza, territoire assiégé par ‘Israël’ depuis dix-sept ans.

Le 29 février au matin, l’armée d’occupation israélienne a ouvert le feu sur des Palestiniens qui attendaient l’arrivée de camions transportant de l’aide, généralement de la farine (blé), dans la zone du « Rond-point de Naboulsi », au sud de la ville de Gaza, entraînant la mort de 118 personnes, selon le ministère.

Ce massacre a suscité des réactions indignées et des condamnations aux niveaux arabe, régional et international, alors que l’entité sioniste poursuit, depuis le 7 octobre dernier, une guerre dévastatrice contre Gaza, où vivent quelque 2,3 millions de Palestiniens.

L’agression israélienne contre Gaza a fait plus de 30 000 martyrs côté palestinien, pour la plupart des femmes et des enfants, et a provoqué une catastrophe humanitaire sans précédent ainsi qu’une destruction massive des infrastructures et des biens, selon les données palestiniennes et des Nations unies.

Cela a conduit ‘Israël’, pour la première fois depuis l’usurpation de la Palestine en 1948, à être poursuivi devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) pour « crime de génocide ».