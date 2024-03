Un rapport non publié de l’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, accuse les troupes israéliennes de maltraiter des centaines de Palestiniens détenus à Gaza et emmenés en ‘Israël’ pour y être interrogés, selon le quotidien New York Times.

Le journal indique que le rapport affirme que certains détenus ont été « battus, déshabillés, volés, ont eu les yeux bandés, ont subi des abus sexuels et se sont vu refuser l’accès à des avocats et à des médecins, souvent pendant plus d’un mois ».

Le rapport affirme que ces comportements auraient été « utilisés pour obtenir des informations ou des aveux, pour intimider et humilier, et pour punir ».

L’agression israélienne contre Gaza, depuis le 7 octobre, a fait plus de 30 000 martyrs côté palestinien, pour la plupart des femmes et des enfants, et a provoqué une catastrophe humanitaire sans précédent ainsi qu’une destruction massive des infrastructures et des biens, selon les données palestiniennes et des Nations unies.

Cela a conduit ‘Israël’, pour la première fois depuis l’usurpation de la Palestine en 1948, à être poursuivi devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) pour « crime de génocide ».