L’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a accusé, le lundi 4 mars, les autorités d’occupation israéliennes d’avoir commis des actes de « torture » contre certains de ses employés dans la bande de Gaza, selon un communiqué transmis à l’AFP.

« Certains de nos employés ont rapporté aux équipes de l’UNRWA qu’ils avaient été forcés à faire des aveux sous la torture et les mauvais traitements » alors qu’ils étaient « interrogés sur les relations entre l’UNRWA et le Hamas et sur une implication dans l’attaque du 7 octobre contre Israël », a indiqué l’agence onusienne.

Rappelons que le Hamas a lancé une offensive surprise et massive, le samedi 7 octobre, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa.

L’opération Déluge d’Al-Aqsa a entrainé la mort de 1400 colons et soldats israéliens et la capture de 200 autres, en vue de les échanger avec les milliers de Palestiniens incarcérés dans les geôles de l’occupation.

Par contre, les autorités d’occupation se sont vengées des civils, en bombardant les quartiers résidentiels, les hôpitaux, les écoles, les mosquées et les églises à Gaza.

Plus de 30.000 Palestiniens sont tombés en martyre, dont 75% de femmes et d’enfants, selon le ministère palestinien de la Santé.