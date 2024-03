Le mois sacré du Ramadan sera l’occasion pour les nations musulmanes de prendre des mesures efficaces pour lutter contre les puissances arrogantes et le régime israélien, a déclaré le président iranien, Ebrahim Raïssi.

Dans un message publié le lundi 11 mars, le président Raïssi a adressé ses félicitations aux dirigeants des pays musulmans à l’occasion du début du mois du Ramadan.

« Le régime usurpateur d’Israël occupe le territoire palestinien depuis plus de sept décennies et commet des crimes odieux », a-t-il déploré, ajoutant que lors de ces derniers mois, le régime a tué en martyr plus de 30 000 civils innocents, notamment des enfants, dans la bande de Gaza.

« Les dirigeants des pays musulmans doivent promouvoir la paix et la fraternité entre les musulmans et faire développer une atmosphère de spiritualité et d’unité au sein de l’Oumma islamique », a précisé le président iranien.

« Le mois sacré du Ramadan offre une grande opportunité à tous les musulmans de recourir aux enseignements divins, notamment ceux du noble Coran, pour préparer le terrain au progrès de leur pays dans tous les domaines », a-t-il ajouté.

Ailleurs dans ses remarques, le président Raïssi a souligné que « la poursuite de la bataille du peuple musulman de la Palestine contre l’entité sioniste et le soutien constant et ferme du monde musulman conduiraient à la libération de la Palestine, de la ville occupée d’Al-Qods et de la mosquée Al-Aqsa ».

Il a également exprimé le souhait que » les nations musulmanes nouent des liens plus étroits et renforcent leurs relations afin de promouvoir l’islam dans le monde entier ».

Source: Avec PressTV