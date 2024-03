Aujourd’hui mardi, le président vénézuélien Nicolas Maduro a renouvelé sa condamnation des crimes de génocide commis par l’occupation israélienne dans la bande de Gaza.

Lors de son discours, depuis Maturin, dans l’État de Monagas (au nord-est du pays), Maduro a comparé la situation que vit aujourd’hui le peuple palestinien à « la persécution menée par Hitler contre les Juifs », en raison de ses racines religieuses.

Maduro a souligné que « les forces d’occupation israéliennes tuent les Palestiniens avec des bombes, attaquent les mosquées et traînent les gens au sol alors qu’ils vont prier, réciter le Coran et implorer le prophète de l’Islam, Mohammad. Par conséquent, elles ne respectent pas la foi et la spiritualité des musulmans, dénonçant « l’attaque israélienne contre les mosquées et les lieux sacrés et spirituels des Palestiniens ».

Le président vénézuélien a souligné : « Le Venezuela élève ses prières pour la paix en Palestine », ajoutant « nous accompagnons le peuple palestinien de cœur et de prière pour la fin du génocide, les prières et le jeûne des musulmans pendant le mois de Ramadan sont dans le but de parvenir à la paix et de respecter les droits du peuple palestinien ».

À l’occasion du début du mois sacré du Ramadan, Maduro a félicité, dans un communiqué officiel, la oumma islamique, affirmant que « le Venezuela est particulièrement solidaire du peuple palestinien », exprimant « l’engagement sincère de son pays envers les peuples islamiques ».

Il y a quelques jours, Maduro a affirmé, dans une déclaration aux journalistes, que « ce qui se passe à Gaza est le premier génocide diffusé en direct et via les réseaux sociaux ». Le président vénézuélien a considéré la guerre en cours contre les Palestiniens dans la bande de Gaza « un événement catastrophique et malheureux au XXIe siècle ».

Plus tôt, Maduro avait déclaré à propos de Gaza que « tous les peuples et gouvernements du monde attendent que la Cour internationale de Justice agisse pour mettre fin au génocide », soulignant « qu’Israël affame les Palestiniens pour les forcer à quitter leur terre ».

Source: Médias