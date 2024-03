Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé que « son pays s’était mis d’accord avec l’Irlande, Malte et la Slovénie pour faire les premiers pas vers la reconnaissance d’un État palestinien ».

Sánchez a déclaré, dans des déclarations à la presse, « qu’il était parvenu à cet accord avec les dirigeants de ces pays lors d’une réunion tenue ce vendredi matin, en marge du sommet du Conseil européen à Bruxelles ».

Une déclaration commune, publiée par l’Irlande après la réunion, a affirmé : « La seule façon de parvenir à une paix et une stabilité durables dans la région est de mettre en œuvre la solution à deux États ».

Le Premier ministre espagnol a indiqué « qu’il espérait que la reconnaissance soit faite par son pays au cours de l’actuelle session du Parlement, qui dure 4 ans et qui a débuté l’année dernière ».

Il convient de noter que fin novembre dernier, les pays arabes et l’Union européenne ont convenu, lors d’une réunion tenue en Espagne, que « la solution à deux États est la seule solution à la question palestinienne ».

Sanchez a indiqué que « l’Europe se rapprochait désormais de la position espagnole sur la situation à Gaza », soulignant « qu’il était confiant que cela se refléterait dans les négociations ».

Sanchez a souligné l’importance pour les dirigeants des 27 pays d’aborder en profondeur la catastrophe humanitaire à Gaza et pour que la position européenne se reflète dans les résultats du sommet.

Il convient de noter que le mois dernier, l’Espagne et l’Irlande ont appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, afin d’éviter une nouvelle détérioration, et ont souligné la nécessité pour l’UNRWA de poursuivre son travail et son soutien.

Le Premier ministre espagnol avait déclaré à l’époque que « son pays et l’Irlande avaient demandé à la Commission européenne d’examiner dans quelle mesure « Israël » respectait ses obligations en matière de droits de l’Homme ».

