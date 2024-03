Le ministre israélien et chef du Parti de la droite nationale, Gideon Saar, a annoncé sa démission du gouvernement d’occupation, après que Benjamin Netanyahu a rejeté sa demande d’entrée au cabinet de guerre.

Concernant la raison de sa démission, Saar a déclaré : « Je ne peux pas assumer la responsabilité tant que je n’ai aucune influence et nous ne sommes pas venus au gouvernement pour réchauffer les chaises ».

Saar a critiqué la conduite de la guerre, soulignant que « la situation est dans un état de chaos, ainsi que le comportement du gouvernement Netanyahu au niveau international », l’accusant « d’exclure le Conseil des ministres des décisions ».

Les médias israéliens ont rapporté que « la coalition compte désormais 72 membres après la démission de Saar ».

Plus tôt dans la journée, les médias israéliens ont rapporté que Saar a rejeté une offre d’être invité de temps en temps au cabinet de guerre israélien, à l’instar d’autres ministres qui sont invités de temps en temps à des discussions.

Saar a menacé que « si une solution n’était pas trouvée dans les prochaines 24 heures, il démissionnerait probablement du gouvernement de Netanyahu ».

Les responsables du Likoud ont déclaré que « la proposition actuelle a été présentée à Saar parce que toute autre solution pourrait compliquer la situation des autres partenaires, comme Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, car cette proposition était acceptable pour tous les deux ».

La radio officielle israélienne a rapporté que « Saar n’avait aucun problème avec Benjamin Netanyahu, y compris les ministres Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich au conseil de guerre », notant que « leur inclusion dans le conseil de guerre entraînerait le retrait immédiat des ministres Benny Gantz et Gadi Eisenkot , et que Netanyahu sera contraint de choisir dans les prochaines heures entre Saar et Gantz ».

Les médias israéliens avaient précédemment révélé que » Gideon Saar avait décidé de mettre fin au partenariat avec le parti Bleu et Blanc (le camp de l’État) et avec Benny Gantz, exigeant de faire partie du cabinet de guerre, parce qu’il est insatisfait du cabinet de guerre parce que sa voix n’y est pas entendue. »

Saar a tenu Netanyahu pour principal responsable de l’échec à faire face à l’attaque du 7 octobre dernier, en référence à l’opération Déluge d’Al-Aqsa.

Source: Médias