La Résistance islamique, bras armé du Hezbollah a revendiqué 15 opérations anti israéliennes réalisées les samedi et dimanche 30 et 31 mars, « en soutien au peuple de Gaza persévérant et à sa résistance brave et vaillante », dont deux aux drones d’attaque.

La seconde opération aux drones d’attaque a eu lieu ce dimanche et a visé des pièces d’artillerie israélienne installées dans l a position récemment établie à Barakhta. Dans son communiqué, la résistance précisé qu’un déploiement de soldats ennemis a été directement frappé à 13h45 dans cette attaque.

La première, réalisée vers 15h30 samedi 30 mars, avait frappé le siège de commandement de la Brigade de l’Ouest de l’armée d’occupation israélienne.

S’agissant des 6 autres opérations du dimanche, la résistance libanaise a évoqué des tirs contre un attroupement de soldats dans l’entourage de la position al-Manara (17h30), contre des équipements d’espionnage dans le point nouvellement établi à Jardah (15h55), contre les positions de Zibdine dans les hameaux occupés de Chebaa et de Rweisat al-Alam dans les collines occupées de Kafarchouba (15h45), et celle de Ramim (12h15), établie sur le territoire du village libanais occupé Hounine. L’armée d’occupation a reconnu qu’un militaire israélien a été blessé dans cette derniere attaque.

Vers 01h18 après minuit, la résistance avait fait part d’une opération contre la position al-Malikiya.

La Résistance a aussi annoncé ce dimanche le martyre du combattant sur la voie d’al-Qods Imail Ali Zein, né à Qabrikha, au sud du Liban. (Photo)

Le samedi 30 mars, la Résistance islamique avait revendiqué 7 opérations, outre celle aux drones d’attaque : 3 dans le secteur oriental et 4 dans le secteur occidental de la frontière avec la Palestine occupée.

Les 3 premiers ont visé la caserne Ramim (8h00) à l’aide d’un obus Bourkane, la position Radar (15h00) dans les hameaux de Chebaa occupés et celle de Rweisat al-Alam (16h30) dans les collines occupées de Kfarchouba.

Les 5 autres opérations ont visé un déplacement des soldats israéliens et de leurs véhicules à l’intérieur de la position d’al-Malikyah (01h20), un bâtiment où sont stationnés des militaires israéliens dans la colonie Admit (12h15) (vidéo) la base Kherbet Ma‘er (12h20), et des soldats israéliens à l’intérieur de la position Raheb (vidéo).

Ci-dessous images de l’opération contre la position Raheb.

Ci-dessous images de l’opération contre la position Admit.

