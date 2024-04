Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a affirmé que « la bataille contre Déluge d’Al-Aqsa a ébranlé les fondations de l’entité sioniste et a fissuré sa puissance », soulignant que « le gouvernement ennemi ne sera pas en mesure de restaurer les répercussions de ce tremblement de terre auquel l’entité a été exposée ».

S’exprimant dans un discours prononcé ce mercredi, lors de la célébration publique intitulée Plateforme d’alQods, organisée par le Comité international de commémortion de la Journée d’alQods dans la salle Resalat de la municipalité de Ghobeiry.

Sayyed Nasrallah a remercié tous les honorables participants « en divers lieux et dans diverses capitales aux activités de cette réunion annuelle, pour leur contribution, leur participation, leur présence et également leur responsabilité en cette période cruciale, en faveur de la cause la plus importante de notre histoire contemporaine ».

Il a expliqué que « la Journée d’alQods cette année est très différente de celle des années précédentes, en raison des bénédictions du déluge d’Al-Aqsa, l’un de ses résultats, qui s’est produit le 7 octobre de l’année dernière, et des répercussions qui en ont résulté sans compter les événements qui se poursuivent jusqu’à présent ».

Sayyed Nasrallah a estimé que « l’un des résultats du déluge d’Al-Aqsa a été le déclenchement de manifestations massives des gens libres qui ont également adopté ce slogan pour la Journée internationale d’Al-Qods cette année, et c’est un slogan correct. Ce qui se passe Aujourd’hui, en Palestine, dans la région et dans le monde, est un déluge humain dans tous les sens du terme, et nous espérons que ce déluge va s’amplifier ».

Il a noté que « nous devons également nous tirer notre réverence avec grandeur, appréciation et respect pour la fermeté du peuple de Gaza et de son peuple, pour ses femmes, ses hommes et ses enfants, pour ses vieux et ses jeunes, pour sa patience, son endurance et son honnêteté , surtout que ce peuple subit des massacres aveugles pendant six mois de crime de génocide, de déplacements et de famine. Avec cette patience et cette fermeté, ce peuple a créé une épopée historique qui a peu d’équivalents » .

Sayyed Nasrallah a exprimé son respect et son appréciation pour « les sacrifices des habitants de Cisjordanie et d’alQods occupée, en particulier en Cisjordanie, où se trouvent plus de 7 000 détenus qui sont arrêtés, tués, emprisonnés et perquisitionnésm où des combats se déroulent chaque jour et chaque nuit dans les villes de Cisjordanie ».

Et de poursuivre : « Nous devons également nous arrêter avec appréciation et respect aux fronts de soutien direct au Liban, au Yémen et en Irak. Ces fronts endurent aujourd’hui, offrent des sacrifices et obtiennent des résultats, mais ils supportent également des menaces et des pressions, et surtout, ils continuent à travailler et n’abandonnent pas l’arène ».

Sayyed Nasrallah a également remercié « les fronts de soutien en République islamique d’Iran, qui sont exposés à de nombreuses menaces et pressions, et nous le voyons en public et en privé, et ils portent la responsabilité de ce que fait la résistance, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, au Yémen ou en Irak. La République islamique d’Iran, Dieu soit loué, reste ferme sous sa direction et dans sa position solidaire, claire et décisive, aux côtés de la question palestinienne et des mouvements de résistance dans le région. »

En outre, il a indiqué que » la Syrie est non seulement exposée à des menaces et des pressions, mais aussi à des agressions, des bombardements, des tueries, des destructions et perd des martyrs et des blessés quotidiens ou presque quotidiens, que ce soit des officiers et des soldats de l’armée syrienne ou des forces amies et alliées présentes sur le terrain, sans oublier les moudjahidines de la Résistance islamique au Liban et les conseillers Iraniens et d’autres frères . »

Le secrétaire général du Hezbollah a affirmé que « tous ces bombardements, menaces, intimidations et pressions sur une période de 6 mois n’ont modifié ni changé la position de la Syrie qui soutient tous les mouvements de résistance dans notre région ».

Il a également estimé que « nous devons nous arrêter devant le mouvement des masses honorables dans de nombreux pays du monde, même en Amérique, en Grande-Bretagne et en Occident, et c’est sur cela qu’il faut bâtir et compter, et nous devons saluer tout particulièrement le peuple du Yémen qui est présent par millions et qui ne sont ni fatigués ni lassés de manifester ».

Sayyed Nasrallah a averti que « près de six mois se sont écoulés et la guerre se poursuit. L’ennemi israélien n’écoute pas les résolutions de cessez-le-feu émises par le Conseil de sécurité de l’ONU, ni les appels de tous les pays du monde ou de l’écrasante majorité des pays dans le monde et ne se soucie point des lois, de la communauté internationale ou des valeurs onusiennes. Et il a échappé dans le passé de ses crimes et de sa brutalité ».

Dans ce contexte, le secrétaire général du Hezbollah a souligné « la nécessité de faire preuve de fermeté, car la situation exige certainement de la fermeté, de la détermination et la poursuite des efforts, avec la certitude que la victoire de Dieu Tout-Puissant viendra, si Dieu le veut, et cette question est liés à Gaza en premier lieu et en deuxième lieu à toutes les autres arènes et fronts de soutien et de participation ».

Il a insisté sur » l’importance de travailler pour fournir tous les éléments de puissance qui permettent à la bataille d’Al-Aqsa d’atteindre ses objectifs, et c’est la responsabilité de nous tous et c’est un point de grande importance. Je crois que c’est l’un des défis importants directement liés à la commémoration de la Journée Al-Qods, et à la démonstration des résultats stratégiques importants qui seront obtenus. Cela a été réalisé par le Déluge d’Al-Aqsa en Palestine, à Gaza et sur les fronts de la résistance, notamment en ce qui concerne les pertes stratégiques de l’entité sioniste et du projet américain dans la région, et la présence future de cette entité dans la région ».

Il a déclaré : « Certains décourageurs dans notre région et dans notre monde arabe et islamique, ainsi que certains hypocrites, se concentrent sur l’ampleur des sacrifices et ignorent l’ampleur des réalisations, ou les rabaissent au service de l’ennemi et pour décourager la résistance et les moudjahidines, ainsi que tous les peuples qui ont adopté et croient en l’option de la résistance ».

Sayyed Nasrallah a indiqué que « toutes les plateformes et tous les médias qui soutiennent cette voie de résistance doivent expliquer et clarifier cette question par tous les moyens disponibles, sinon ils cherchent et travaillent à transformer l’image des réalisations historiques de la résistance aujourd’hui en une image d’une défaite de la résistance et d’une victoire de l’ennemi par la falsification, la déformation et la subversion des faits ».

Il a estimé que « déluge d’Al-Aqsa et le déluge du peuple libre ont apporté de grands sacrifices, mais il y a aussi de grands résultats et de grandes bénédictions, et il est de notre responsabilité aujourd’hui, à nous tous, d’abord de découvrir ces résultats et ces grandes réalisations, en particulier celles stratégiques, et de les identifier et de les énumérer, puis de les expliquer aux peuples libres par tous les moyens et en toutes occasions ».

Sayyed Nasrallah a déclaré : « nous devons lors de la journée d’alQods et à diverses occasions, expliquer ce travail, mais permettez-moi de souligner que la libération du sud du Liban en 2000, à l’exception des hameaux de Chebaa et des collines de Kfar Shuba, et après cela, la libération de la bande de Gaza de l’occupation, a mis fin aux grands projets et à l’élimination du projet du Grand Israël, du Nil à l’Euphrate, car cette entité ne peut pas rester au sud du Liban, qui fait partie d’un État arabe faible appelé le Liban. De même, l’occupation ne peut pas rester dans la bande de Gaza et ne pourra plus étendre ses frontières, et donc le projet du Grand Israël a pris fin ».

Le secrétaire général du Hezbollah a souligné « qu’après l’an 2000 et après le projet du Grand Israël, le projet de la superpuissance d’Israël est né, et c’est le nouveau Moyen-Orient sur lequel les Américains ont travaillé, avec l’entité sioniste comme point d’appui pour établir la superpuissance régionale ».

Sayyed Nasrallah a noté que « la guerre de Juillet a détruit et fait échouer le projet du Nouveau Moyen-Orient, et a entraîné avec elle la chute du projet du Grand Israël, et nous avons tous vu les résultats du Comité Winograd, qui a évalué l’armée israélienne, le gouvernement israélien, les dirigeants israéliens et l’entité sioniste dans cette guerre ».

Et d’ajouter : « Lorsque nous parlons aujourd’hui du déluge d’Al-Aqsa du 7 octobre et de ses extensions jusqu’à présent et de ce qui s’est passé à l’intérieur et à l’extérieur de la Palestine sur les fronts de soutien, c’est-à-dire dans ces batailles en cours, je peux dire que le travail dépasse le projet du Grand Israël, et le projet de la superpuissance d’Israël, il concerne aujourd’hui la survie de son existence. Je peux dire que le déluge d’Al-Aqsa a mis l’entité sioniste au bord du gouffre et l’entraine dans son ultime la chute et son extinction, et les caractéristiques de ce constat apparaîtront avec le temps, et nous ne disons pas que cette affaire se produira dans quelques jours ou quelques mois, mais plutôt dans les prochaines années ».

Sayyed Nasrallah a noté que « ce que le déluge d’Al-Aqsa a réalisé principalement à plus d’un niveau sécuritaire, politique, social, économique, militaire, psychologique et moral, est l’ébranlement des fondements de cette entité et les bases de ce projet et a frappé les partis d’Israël et son pouvoir, ce qui aura des répercussions désastreuses, importantes et dangereuses, et ni le gouvernement ennemi et ni les partis politiques de cette entité sont en mesure de restaurer les effets de ce tremblement de terre auquel cette entité a été exposée ».

Il a noté : « Et lorsque la guerre cessera, ces résultats apparaîtront clairement au monde entier, mais ce qui est important est que nous travaillions pour que nous sortions tous de cette bataille, si Dieu le veut, victorieux, inébranlables, fiers et couronnés de succès, et que nous vaincrons l’ennemi et tous ceux qui se tiennent derrière cet ennemi, et que nous bâtirons sur ce que nous avons accompli, si Dieu le veut ».

Il a conclu son discours en soulignant que « le déluge d’Al-Aqsa s’est construit sur toutes les réalisations de la résistance au cours des dernières décennies et sur tous les efforts déployés par les mouvements de résistance, les dirigeants de la résistance et l’axe de la résistance, en particulier les martyrs et les êtres chers de cette résistance de tous les pays, dont le plus important est le cher frère, le martyr, le grand commandant, Hajj Qassem Soleimani. Ce qui a été accompli au niveau stratégique doit être construit et établi pour achever ce projet et réalisé l’objectif final, et nous demandons à Dieu Tout-Puissant que les jours à venir soient ceux qui nous rassemblent tous à alQods, si Dieu le veut ».

Source: Al-Manar