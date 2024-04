Le porte-parole des Brigades al-Qods, bras armé du mouvement de résistance palestinien Jihad islamique a adressé un message de salutations et de remerciements aux acteurs de l’Axe de la Résistance, pour la commémoration de la Journée mondiale d’al-Qods qui a adopté comme slogan cette année « Déluge de Libres », en lien avec la bataille Déluge d’al-Aqsa, menée par les factions de résistance palestinienne face à la guerre israélienne menée contre la bande de Gaza.

(( Nous adressons nos salutations du cœur de la bataille et du front de la confrontation à nos frères au Hezbollah et à son éminence sayed Hassan Nasrallah que Dieu le préserve, aux frères moudjahidines d’Ansarullah au Yémen et au commandant de la révolution sayed Abdel Malek al-Houthi que Dieu le préserve ; aux commandants et moudjahidines de la Résistance islamique en Irak ; à la République islamique iranienne qui a instauré la Journée d’al-Qods et qui soutient les forces de libération dans le monde et à la Syrie de l’Arabité, la profondeur stratégique de notre résistance honorable. Nous implorons la miséricorde divine pour nos héros et les martyrs de l’Axe d’al-Qods au Yémen, en Irak et pour les martyrs généreux et purs du Hezbollah qui rivalisent entre eux tous les jours pour la défense de la Palestine et de la ville sainte d’al-Qods. Que Dieu vous accorde la meilleure récompense qui soit de notre part.))