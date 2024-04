Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a annoncé mercredi le martyre de trois de ses fils et de plusieurs petits-enfants dans une frappe israélienne dans la bande de Gaza.

« Je remercie Dieu pour l’honneur qu’Il nous a accordé par le martyre de mes trois fils et de certains de mes petits-enfants », a déclaré M. Haniyeh depuis Doha dans une déclaration à la chaîne qatarie Al Jazeera.

« C’est avec ces douleurs et ce sang que nous façonnons l’espoir, l’avenir et la liberté de notre peuple, de notre cause et de notre oumma », a-t-il ajouté.

Selon le correspondant de la chaine qatarie, 5 personnes au moins ont été tués pendant qu’ils se rendaient en voiture pour effectuer des visites familiales a l’occasion de la fête de la fin du mois de Ramadan l’Aïd al-Fitr. Selon lui, ce bilan est encore provisoire car ils étaient plus nombreux dans le véhicule.

Il a indiqué que le raid israélien a été réalisé au moyen d’un drone qui a visé directement la voiture et tué tous ses occupants excepté une petite fille atteinte de blessure moyenne et qui a été transportée à l’hôpital al-Maamadani St Baptiste à Gaza.

Haniyeh a ajouté dans son intervention : « Tous les fils de notre peuple et toutes les familles de Gaza ont payé un prix énorme du sang de leurs fils et je fais partie d’eux… A peu près 60 membres de ma famille sont tombés en martyrs. C’est le cas de tout le peuple palestinien. Il n’y a aucune distinction ».

Et Haniyeh de conclure : « l’occupation pense qu’en tuant les fils des dirigeants, elle va briser la volonté de notre peuple. Nous lui disons que ce sang renforce notre attachement à nos principes et à notre terre ».

Le 1er avril, la police de l’occupation israélienne avait arrêté une des sœurs de Haniyeh qui vit dans la ville de Bir as-Sabea‘ (Beer Cheva) dans le Néguev occupé. Âgée de 57 ans, elle a été accusée de contact avec des membres du Hamas.

Source: Médias