Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Abdellahian, a affirmé aujourd’hui jeudi que « l’Iran a accompli sa mission de riposte aux cibles militaires israéliennes », toutefois si Israël commet une folie en attaquant l’Iran,nous lui ferons regretter son action ».

Amir Abdellahian a indiqué que « Téhéran restera attaché à la paix et à la stabilité dans la région », notant que « les Gardiens de la révolution jouent un rôle qui ne peut être négligé dans la lutte contre le terrorisme ».

Il a ajouté : « Il ne fait aucun doute que les sacrifices des dirigeants des Gardiens de la révolution, tels que le général Qasem Soleimani et le commandant Mohammad Reza Zahedi, ont joué un rôle vital pour soutenir les pays touchés par le terrorisme, comme l’Irak et la Syrie ».

Le ministre iranien a souligné que « les attaques du régime israélien ne peuvent être qualifiées que d’attaques contre l’humanité et de génocide, et les responsables doivent répondre de leurs crimes », ajoutant que « leurs négociations de paix n’étaient que tromperie pour noyer les droits du peuple palestinien ».

Amir Abdellahian a noté que » le Hamas est un mouvement de libération, tandis qu’Israël est une force d’occupation, et le temps ne lui donne pas de légitimité, même s’elle dure des décennies ».

Il a souligné que « le Conseil de sécurité doit imposer un cessez-le-feu à Gaza et en Cisjordanie, apporter de l’aide, retirer les armes israéliennes de Gaza et imposer un embargo sur les armes au régime israélien ».

Et de conclure : « Le Conseil de sécurité doit soutenir les poursuites en justice contre Israël devant les tribunaux internationaux et tenir Israël pour responsable du meurtre d’employés de l’ONU et du meurtre de journalistes, ainsi que de l’utilisation d’armes interdites et de la menace d’utiliser une arme nucléaire à Gaza ».

Source: Médias