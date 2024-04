‘Israël’ est de plus en plus préoccupé par la perspective que la Cour pénale internationale de La Haye émette des mandats d’arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d’autres dirigeants politiques et militaires israéliens pour des violations du droit international à Gaza, a rapporté jeudi soir la télévision israélienne Channel 12.

Selon la chaîne, trois ministres et plusieurs experts juridiques du gouvernement ont tenu une « discussion d’urgence » au bureau du Premier ministre mardi sur la manière de repousser l’émission imminente et redoutée de ces mandats d’arrêt.

La réunion a été convoquée après des informations faisant état de tels mandats qui pourraient être émis dans un avenir proche.

Netanyahu a également soulevé cette question lors de ses rencontres cette semaine avec le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, et la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock.

Lors de la discussion de mardi, à laquelle ont participé le ministre des Affaires étrangères Israël Katz, le ministre de la justice Yariv Levin et le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, il a été décidé qu’Israël chercherait également de l’aide dans d’autres cercles diplomatiques internationaux influents pour tenter de contrecarrer cet effort.

Rappelons que le Hamas a lancé une offensive surprise et massive, le samedi 7 octobre, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa.

L’opération Déluge d’Al-Aqsa a entrainé la mort de 1400 colons et soldats israéliens et la capture de 200 autres, en vue de les échanger avec les milliers de Palestiniens incarcérés dans les geôles de l’occupation.

Par contre, les autorités d’occupation se sont vengées des civils, en bombardant les quartiers résidentiels, les hôpitaux, les écoles, les mosquées et les églises à Gaza.

Près de 34000 Palestiniens sont tombés en martyre, dont 75% de femmes et d’enfants, selon le ministère palestinien de la Santé.