L’Allemagne a protesté vendredi auprès des services de Benjamin Netanyahu après qu’une chaîne de télévision israélienne a fait état de manière « déformée » d’une vive dispute entre la cheffe de sa diplomatie et le Premier ministre israélien.

« L’ambassadeur allemand a fait part auprès des services du Premier ministre de notre point de vue sur de telles publications qui déforment » la réalité, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock vendredi au cours d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion du G7 à Capri, en Italie, rapporte l’AFP. « On nous a fait part de regrets au sujet de cette publication, dont la source n’est pas claire », a-t-elle ajouté.

Plusieurs médias allemands ont évoqué vendredi des informations diffusées jeudi soir par la chaîne de télévision israélienne Channel 13 faisant état d’une altercation entre les deux responsables pendant la récente visite cette semaine de Mme Baerbock en « Israël ».

Le journal populaire allemand Bild dit se l’être aussi fait confirmer de « sources israéliennes haut placées ».

Des images de Gaza montrées par la partie israélienne au cours de l’entrevue des deux responsables semblent en avoir été à l’origine. On y voyait des marchés avec une abondance de denrées alimentaires et des plages sur lesquelles les Palestiniens profitaient du beau temps.

La ministre aurait alors conseillé à M. Netanyahu de ne pas montrer ces photos car elles ne reflétaient pas selon elle la réalité dans la bande de Gaza. Elle a fait valoir que la population de ce territoire palestinien était au bord de la famine en raison des difficultés d’approvisionnement en vivres liées au conflit.

Qualifiant en retour ces images d' »authentiques », Benjamin Netanyahu aurait ajouté : « nous ne sommes pas comme les nazis », qui diffusaient des images faussant la réalité, une allusion apparemment aux photos de propagande masquant les massacres dans les camps de concentration, selon Bild.

L’ambassadeur allemand en « Israël » Steffen Seibert, un ancien porte-parole de l’ex-chancelière Angela Merkel, a déclaré que « des points essentiels » des allégations de Channel 13 étaient « erronés » et « trompeurs » sans préciser lesquelles, et sans formellement démentir la dispute.

Reste cependant à savoir qui a exfiltré à Channel 13 la teneur de l’entretien entre Netanyahu et la ministre allemande. Si ce n’est le premier.

Accablée par son sentiment de culpabilité depuis la Shoah pendant la seconde guerre mondiale, l’Allemagne est l’un des principaux soutiens d’Israël. Elle lui a payé pendant longtemps des dizaines de milliards de dollars d’indemnités, sans compter les sous-marins nucléaires qu’elle lui a livrées.

Berlin avait même proposé de le défendre devant la Cour de La Haye qui l’accuse de commettre un génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, dans la guerre qu’il a lancée depuis l’attaque du Hamas dans l’enveloppe de Gaza le 7 octobre. Cette attaque, suivie par l’opération de traque israélienne des combattants palestiniens pendant une semaine avaient causé la mort de 1.170 Israéliens, des militaires et des colons. Les autorités de l’occupation israélienne attribuent tous ces morts au Hamas, alors que des médias et des survivants israéliens ont assuré que des hélicoptères ont ouvert le feu aléatoirement, en pourchassant les combattants palestiniens.

Avec la hausse vertigineuse du nombre des martyrs palestiniens qui a franchi le cap des 34 mille, sans compter les milliers qui sont encore ensevelis sous les décombres et les près de 80.000 blessés, des enfants et des femmes dans leur écrasante majorité selon le gouvernement de Gaza, la ministre allemande semble attendrie. D’autant que le siège imposé à l’enclave palestinienne menace la population de famine. En réclamant à Netanyahu sa levée, elle ne semble pas avoir été convaincue par ses dénis et les photos qu’il lui a exposées. Manifestement agacé, le Premier ministre israélien n’a pas manqué de lui rappeler le passé nazi de son pays.

Les responsables israéliens utilisent souvent ce discours, en rappelant aux Allemands mais aussi aux Européens les atrocités commises pendant l’époque des guerres et des colonisations, pour se permettre de commettre toutes les horreurs contre le peuple palestinien. Ce discours a marché pendant longtemps. Aurait-il atteint ses limites, avec les carnages commis par les Israéliens contre les Palestiniens ? Plus que le sentiment d’inhibition qu’il inculque aux Allemands, il les emprisonne dans leur passé comme s’ils étaient des nazis à jamais. Quoiqu’ils fassent!

Source: Divers