Le porte-parole de la Défense civile dans la bande de Gaza, Mahmoud Basal, a annoncé que les corps de plus de 150 martyrs du massacre de Khan Younes avaient été retrouvés après le retrait de l’occupation, faisant état d’environ 500 autres disparus.

Basal a expliqué que la disparition d’environ 2 000 Palestiniens de la bande de Gaza a été enregistrée après le retrait de l’occupation des zones de la bande de Gaza, notant qu’on ne sait pas s’ils ont été détenus ou enterrés.

Le porte-parole de la Défense civile a également affirmé que l’occupation israélienne recourt aux disparitions forcées contre la population de la bande de Gaza, de manière systématique et délibérée, en enterrant avec les bulldozers des dizaines de corps avant de se retirer des zones de la bande.

Il a déclaré que l’armée d’occupation israélienne accorde la sécurité aux Palestiniens, puis les tue directement quelques minutes plus tard, ajoutant que le plus grand nombre de victimes des charniers et des attaques contre les hôpitaux sont des femmes et des enfants.

Basal a décrit ce qui se passe dans la bande de Gaza comme un « nettoyage ethnique ». Et de souligner : « ce qui s’est passé à Gaza ne s’est jamais produit auparavant dans l’histoire de l’humanité et que les armes utilisées n’ont jamais été utilisées auparavant ».

Selon le porte-parole de la Défense civile, de nombreux corps des martyrs avaient été déshabillés avant d’être tués.

Rappelons que les forces d’occupation israéliennes ont attaqué l’hôpital Nasser et tué des dizaines de personnes qui s’étaient réfugiées dans le complexe médical en février, après des jours de bombardements intenses.

Elles ont attaqué Khan Younes – la deuxième plus grande ville de la bande de Gaza – début décembre, obligeant les habitants à fuir leurs maisons.

Le 7 avril, l’armée d’occupation israélienne a annoncé avoir retiré ses forces terrestres de Khan Younes. Depuis lors, les Palestiniens déplacés rentrent chez eux après des mois d’agressions israéliennes, qui ont laissé une grande partie de la ville en ruines.

‘Israël’ a lancé une guerre génocidaire contre Gaza assiégée le 7 octobre après que le groupe de résistance palestinien Hamas a mené une opération inédite contre l’entité occupante en représailles aux atrocités intensifiées du régime contre le peuple palestinien.

Le régime d’occupation israélien a jusqu’à présent tué au moins 34 049 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et en a blessé 76 901 autres.