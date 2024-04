Une enquête d’expertise rapportée par l’agence de presse palestinienne Wafa fait état des soupçons sur le vol d’organes des victimes enterrées dans des fosses communes à Gaza par le régime sioniste.

Les équipes d’ambulance et de secours qui ont participé à la récupération des corps des martyrs dans les fosses communes découvertes dans le complexe médical Nasser à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, ont rapporté qu’il y avait des soupçons sur le vol d’organes des victimes enterrées.

Au moins 392 corps ont été retrouvés dans trois fosses communes dans le complexe médical Nasser, découvertes après le retrait des forces d’occupation israéliennes de la ville de Khan Younès. Parmi les corps, 165 sont méconnaissables en raison des mutilations qu’ils ont subies.

« Certains corps ont été retrouvés les mains attachées, l’abdomen ouvert et cousus d’une manière incompatible avec les méthodes habituelles de suture des plaies à Gaza, ce qui soulève des soupçons de vol d’organe. L’un des cadavres portait une tenue de travail, ce qui a suscité des doutes sur son enterrement, mort ou vivant ! », ont soutenu les équipes.

« Le corps d’une jeune fille amputée des bras et des jambes et qui portait des vêtements de salle d’opération fait également partie des corps découverts, ce qui fait croire qu’elle a été enterrée vivante. »

« Certains corps dont les mains étaient ligotées avec des attaches en plastic portaient une tenue blanche longue, utilisée par les détenus dans l’hôpital Nasser, et étaient touchés par balle à la tête; ce qui fait croire à des exécutions sommaires. »

Selon le rapport, ils ont également trouvé de nombreux corps dont les linceuls avaient été changés et placés dans de nouveaux linceuls noirs et bleus et dans des sacs en plastique dont la couleur diffère de celle des sacs en nylon utilisés à Gaza.

« Les corps ont été enterrés à 3 mètres de profondeur sous terre dans des fosses communes. Ce qui laisse à penser que l’objectif de l’ennemi était d’accélérer la décomposition des corps sous l’effet de la chaleur », indique le rapport.

Ces preuves montrent que le régime sioniste a commis des crimes contre l’humanité dans l’hôpital Nasser dans le cadre du génocide des Palestiniens de la bande de Gaza et a procédé à des exécutions sommaires depuis le 7 octobre 2023.

Le 7 avril dernier, les soldats de l’armée israélienne se sont retirés de cette zone après quatre mois d’attaques contre Khan Younès.

Après le retrait des forces ennemies sionistes du complexe médical al-Shifa dans la ville de Gaza et de l’hôpital Martyr Kamal Adwan au nord de la bande de Gaza, des dizaines de charniers ont été découverts.