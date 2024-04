Le ministre algérien des Finances, Laziz Fayed, a révélé que « le taux de croissance économique en 2023 a atteint 4,1% », affirmant « qu’il s’agit du même taux attendu par le Fonds monétaire international ».

Fayed a expliqué, lors d’une conférence de presse, que « la réserve de change a atteint 69 milliards de dollars en 2023, soulignant que la valeur du dinar algérien a augmenté de 4,5% par rapport au dollar américain ».

Concernant l’intégration du Crédit populaire algérien à la bourse, Fayed a qualifié ce processu d’historique et d’extrêmement réussi », révélant « l’intégration de la Banque locale de développement à la bourse dans les prochains jours ».

Evoquant les indicateurs globaux de l’économie nationale, le ministre des Finances a évoqué la question de l’adhésion de l’Algérie à la banque BRICS, affirmant « qu’elle est dans sa phase finale ».

Le ministre des Finances, Laziz Fayed, a révélé avoir tenu une réunion à Washington avec le chef de la nouvelle Banque de développement des BRICS, au cours de laquelle a été évoquée la question de l’avancement de l’adhésion de l’Algérie à cette institution financière internationale.

Fayed a affirmé que le processus se poursuit selon le calendrier convenu et que les procédures juridiques liées à cette adhésion sont à leur phase finale.

La banque a été créée en 2015 avec la contribution des principaux pays BRICS (Chine, Brésil, Inde, Russie et Afrique du Sud) dans le but de fournir des liquidités pour des projets de développement et une croissance globale dans les États membres et les marchés émergents afin de servir d’alternative et banque parallèle à la Banque mondiale.

Source: Médias