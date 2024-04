La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été qualifiée de « criminelle de guerre » par une manifestante, en raison de son soutien à ‘Israël’.

Les médias internationaux ont rapporté, lundi, que des dizaines de personnes avaient manifesté contre von der Leyen dans la ville néerlandaise de Maastricht, alors qu’elle participait à un événement.

Alors que von der Leyen prenait une photo devant le bâtiment abritant l’événement en question, l’une des manifestantes a crié: «Tu es une criminelle de guerre !», tout en accusant la politicienne allemande de soutenir la politique israélienne qui tue des milliers d’enfants à Gaza.

Von der Leyen a ignoré la manifestante, alors que les gardes de sécurité l’ont délogée.

Le soutien de Von der Leyen à ‘Israël’

Von der Leyen a été parmi les premiers dirigeants à se rendre en Israël après le 7 octobre 2023. Elle a annoncé, dans ses déclarations, que l’UE soutenait «inconditionnellement» Israël.

Et d’ajouter qu’elle avait effectué cette visite en solidarité avec le peuple et l’État israéliens et qu’elle avait rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

En même temps, l’Union européenne insiste sur le fait que la résolution du problème entre Israéliens et Palestiniens ne sera possible que grâce à une solution à deux États.

Rappelons que le Hamas a lancé une offensive surprise et massive, le samedi 7 octobre, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa.

L’opération Déluge d’Al-Aqsa a entrainé la mort de 1163 colons et soldats israéliens et la capture de 200 autres, en vue de les échanger avec les milliers de Palestiniens incarcérés dans les geôles de l’occupation.

Par contre, les autorités d’occupation se sont vengées des civils, en bombardant les quartiers résidentiels, les hôpitaux, les écoles, les mosquées et les églises à Gaza.

Au moins 22000 Palestiniens sont tombés en martyre, dont 75% de femmes et d’enfants, selon le ministère palestinien de la Santé.