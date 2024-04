L’opération de la résistance de dimanche contre le passage israélien de Netzarim qui coupe la bande de Gaza en deux, au cours de laquelle au moins 2 militaires israéliens ont été tués avec des armements israéliens fait encore parler d’elle.

Dans leur communiqué, les brigades al-Qassam précisent avoir d’abord pilonné le siège de commandement de l’armée d’occupation dans cet axe, avec des obus de mortier de lourd calibre, puis elles ont entraîné une force d’infanterie dans une embuscade de mines dans la rue al-Sikka dans la région al-Meghraqa au centre de la bande de Gaza.

Et de révéler que ces mines ont été confectionnées à partir des engins piégés et des missiles des F-16 israéliens largués sur les civils sans exploser.

Selon un nouveau bilan officiel israélien, il y aurait eu deux tués et un blessé grave. L’un des tués est un sergent dans la division de soutien blindé, et le second un sergent de brigade au sein de la brigade Carmeli.

Ce mardi matin, les Qassam ont diffusé une illustration sarcastique intitulée « Votre marchandise vous a est restituée ».

Les Qassam ont en outre révélé à la chaine qatarie al-Jazeera le modus operandi d’une telle opération surtout qu’il s’agit d’une embuscade. Elle a été réalisée à partir du réseau de tunnels, ce qui fait perdre à l’armée israélienne régulière certains aspects de sa supériorité.

Le reportage rapporte que certains tunnels sont destinés à exploser au passage des militaires ou des véhicules israéliens. Un travail de préparation méticuleux doit être réalisé afin qu’il devienne une embuscade.

Un chef militaire des Qassam précise pour al-Jazeera que la préparation des embuscades nécessite une expertise dans le maniement des produits explosifs et l’adaptation des moyens de combat disponibles avec le théâtre de l’opération. Sont également requis des efforts de renseignements délicats pour connaitre les outils d’action de l’adversaire et ses parcours.

Selon lui, les embuscades sont confectionnées sur trois étapes :

Attirer l’ennemi vers le lieu de l’embuscade, ce qui exige une capacité de prévision par déduction de ses actions et réactions.

Camoufler les pièges de génie afin de ne pas être découverts

Attendre le moment propice dans l’endroit le plus approprié pour actionner l’embuscade.

Pour les explosifs, le Hamas utilise le plus souvent des engins fabriqués localement. Le plus récent dévoilé depuis quelques semaines est celui baptisé « l’engin sauteur » qui est anti individus. Il est enterré à un mètre de profondeur et saute verticalement, une fois le déclencheur actionné, à un mètre de hauteur, disséminant en même temps ses éclats sur un diamètre de 30 mètres.

Cet engin s’ajoute aux autres projectiles devenus célèbres dont l’obus Chouaz qui explose 4 secondes après l’avoir déposé et actionné. Il nécessite des capacités physiques spécifiques chez son déposer.

Le Hamas a également dévoilé des engins qui transpercent les blindés et d’autres anti personne d’une efficacité supérieure mais dont la confection est plus complexe que celle des engins traditionnels. Dont l’engin à vacuum « Tadbir » . Ils sont utilisés pour bombarder les bâtiments en béton armé.

Quant aux résultats, Au bout de 100 jours, le porte-parole des Qassam Abou Ubaida a assuré que les Brigades ont détruit ou endommagé 1.000 chars et véhicules blindés. En 200 jours et quelques, les images diffusées par al-Jazeera montrent les restes des véhicules israéliens qui avaient été visés avec ces armes et l’arsenal de soldats israéliens ayant été tués ou blessés.

Les chiffres et les images ne dénigrent pas la supériorité militaire israélienne, mais la secouent sérieusement. D’autant que l’enclave est assiégée depuis plus de 18 ans. Une donne révélée une énième fois lors de l’opération de Netzarim devrait donner des sueurs froides aux Israéliens : c’est avec les projectiles israéliens qui n’ont pas explosé que les combattants palestiniens confectionnent les leurs. Plus ils bombardent, plus ces derniers obtiennent la matière première pour leur riposter. Une équation déroutante.

C’est sans doute avec ces projectiles israéliens recyclés que les Brigades al-Qods, bras armé du Jihad islamique ont bombardé dimanche 28 avril, selon leur communiqué, un attroupement de militaire israéliens également déployés dans l’axe de Netzarim. Devenu la cible la plus prisée des groupes de résistance.

Le texte précise qu’elle a été réalisée conjointement avec les combattants du martyr Abou Ali Moustafa du Front populaire pour la libération de la Palestine. Dans la vidéo qu’ils ont diffusée, on peut voir les combattants des Qods, les pieds nus, en t-shirts, encagoulés, préparer les projectiles pour les tirs.

Les images de ces combattants va-nu-pieds contrastent avec celle des militaires israéliens, super équipés et armés jusqu’aux dents. Au lieu d’exalter la supériorité israélienne militaire, elles l’embarrassent. Alors que la guerre entame son 7eme mois.

