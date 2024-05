Le commandant des Gardiens de la révolution islamique iranienne, le général Hossein Salami, a déclaré mercredi que « pour la première fois depuis des décennies, une puissance transfère la guerre dans les territoires occupés par les sionistes ».

Salami a affirmé, lors de son discours au siège de la direction des Gardiens de la Révolution à l’occasion de la Journée des enseignants dans le pays, que » l’opération Promesse Juste peut être répétée », soulignant « qu’il s’agit là de la nouvelle équation iranienne ».

Il a souligné que « l’Iran a mené l’opération Promesse Juste sur un seul point, à savoir l’entité d’occupation israélienne, en utilisant une petite partie des capacités militaires iraniennes, alors que l’ennemi a utilisé une vaste géographie pour faire face à l’opération et affronter les drones iranienns et les missiles depuis la Méditerranée et la mer Rouge, ainsi que de plusieurs pays tels que : l’Arabie saoudite, l’Irak, la Jordanie, la Turquie, la Grèce et la Palestine occupée ».

Et de poursuivre: « Téhéran a mené l’opération sans utiliser l’élément de surprise, ce qui signifie que l’ennemi connaissait le moment des frappes et l’emplacement des cibles », notant que « si l’Iran avait mené une deuxième phase de l’opération et lancé des drones et des missiles vers l’entité, la capacité des systèmes de défense israéliens aurait été réduite à au moins cinquante pour cent. Dans la troisième étape, les capacités des systèmes défensifs auraient également diminué ».

Le commandant des Gardiens de la révolution iraniens a ajouté : « Après des décennies, la guerre s’est déplacée vers l’arène sioniste, sachant qu’Israël a vécu huit heures de panique, de peur et de confusion ».

Salami a noté que « l’entité israélienne a subi une défaite en matière de sécurité après l’opération Délige d’Al-Aqsa, et une défaite en matière de dissuasion après l’opération Promesse Juste ».

Aujourd’hui, la radio de l’armée d’occupation israélienne a révélé que « le système antimissile américain qui a fonctionné contre les missiles balistiques iraniens lors de l’attaque contre Israël en avril dernier, a échoué dans sa majorité, notant que « parmi les 8 missiles américains lancés depuis la mer en direction des missiles iraniens, seuls deux d’entre eux ont réussi a touché leurs cibles ».

Source: Médias