Le gouvernement central irakien et le gouvernement régional semi-autonome du Kurdistan doivent empêcher ‘Israël’ et tout élément anti-iranien d’abuser de leur territoire contre la République islamique, a indiqué le lundi 6 mai le président iranien Ebrahim Raïssi lors d’une réunion avec le président de la région du Kurdistan irakien, Nechirvan Barzani, à Téhéran.

La nation et le gouvernement iraniens considèrent la sécurité de l’Irak comme la sienne, a précisé M. Raïssi, avant de souligner: « Nous sommes confiants dans la bonne volonté et l’amitié de nos frères irakiens et kurdes. »

La République islamique d’Iran a toujours souligné l’importance du renforcement de l’unité et de la cohésion en Irak et a soutenu le pays dans ses moments difficiles, selon le président Raïssi.

Le président iranien a salué les efforts du gouvernement irakien et de la région du Kurdistan pour mettre en œuvre un accord de sécurité avec l’Iran et a appelé à sa mise en œuvre complète et stricte.

Dans la foulée, Ebrahim Raïssi a mis l’accent sur la nécessité du désarmement complet et la fin de la présence d’éléments anti-révolutionnaires sur le territoire irakien.

Il est à noter que l’accord de sécurité entre l’Iran et l’Irak implique le désarmement complet et la relocalisation des groupes terroristes anti-iraniens opérant dans la région semi-autonome du Kurdistan irakien

Ailleurs dans ses remarques, Raïssi a déclaré qu’il n’y avait aucun obstacle à la promotion de la coopération économique et des échanges commerciaux avec la région du Kurdistan irakien.

« Nous considérons les longues frontières entre les deux parties comme une opportunité précieuse d’améliorer le niveau des relations, cependant la sécurité est la base essentielle pour tout type de coopération ou d’expansion des interactions », a-t-il ajouté.

En outre, il a souligné que l’Iran et l’Irak ne devraient pas permettre aux ennemis et aux individus malveillantes de saper leurs relations amicales et étroites.

À son tour, Nechirvan Barzani a salué le rôle de premier plan du légendaire commandant antiterroriste iranien, le lieutenant-général Qassem Soleimani, dans le renforcement de la sécurité en Irak et dans la région du Kurdistan.

Il est à rappeler que le général Soleimani, commandant de la Force Qods du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), Abou Mahdi al-Muhandis, le numéro deux des Unités de mobilisation populaire irakiennes (Hachd al-Chaabi), et leurs compagnons ont été assassinés lors d’une frappe de drone commanditée par le président américain de l’époque, Donald Trump, près de l’aéroport international de Bagdad, le 3 janvier 2020.

Barzani a déclaré que « le gouvernement régional du Kurdistan considérait sa coopération avec l’Iran comme une ligne rouge et ne la franchirait jamais. Le gouvernement régional du Kurdistan ne préférera pas les relations avec le régime israélien, qui se trouve actuellement dans la pire situation, aux liens avec un pays puissant et ami comme l’Iran ».

Il a réitéré l’engagement de la région du Kurdistan en faveur de la pleine mise en œuvre de l’accord de sécurité Iran-Irak.

Source: Avec PressTV