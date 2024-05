Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yehya Sarii, a fait état de plusieurs opérations visant 3 navires liés à l’entité sioniste dans le golfe d’Aden, l’océan Indien et la mer d’Oman.

Sarii a affirmé, ce jeudi, que les forces navales et l’aviation sans pilote des forces armées yéménites ont mené une opération conjointe visant deux navires israéliens dans le golfe d’Aden : le premier était le MSC DIEGO et le second le MSC GINA.

Sarii a expliqué que cette opération a été menée à l’aide de plusieurs missiles balistiques et de drones qui ont atteint leur cible avec précision.

En outre, la force des missiles des forces armées yéménites a mené deux opérations qualitatives visant le navire MSC VITTORIA, renchéri M.Sarii.

La première opération a visé le navire dans l’océan Indien, et la seconde a ciblé le même navire dans la mer d’Oman, le touchant directement.

Ces opérations constituent un soutien au peuple palestinien opprimé ainsi qu’une riposte à l’agression américano-britannique contre le Yémen, a fait savoir M.Sarii.

Il a en outre réitéré que les forces armées yéménites suivent l’évolution de la situation dans la bande de Gaza et n’hésiteront pas à intensifier leurs opérations militaires en soutien au peuple palestinien.

« Les forces yéménites continueront à empêcher la navigation israélienne, ou celle se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée, jusqu’à la levée du siège contre le peuple palestinien à Gaza et l’arrêt de l’agression israélienne », a assuré M.Sarii.

Il convient de noter que le porte-parole des forces armées yéménites a annoncé vendredi dernier le lancement de la « quatrième phase d’escalade », en réponse à la poursuite de l’agression israélienne contre la bande de Gaza.

Cette étape consiste à cibler tous les navires qui violent l’interdiction de navigation israélienne et ceux qui se dirigent vers les ports de la Palestine occupée depuis la mer Méditerranée et dans toute zone atteinte qui pourrait être atteinte par les forces armées yéménites.

En outre, la quatrième étape de l’escalade comprend l’imposition de sanctions à tous les navires des sociétés liées au ravitaillement et à l’entrée dans les ports palestiniens occupés, de toute nationalité, si l’occupation israélienne lance une opération militaire agressive contre Rafah.