Faute de réaliser ses objectifs dans la bande de Gaza depuis plus de 7 mois, l’armée d’occupation israélienne excelle en matière de massacres contre les civils palestiniens.

Le ministère de la Santé de Gaza a rendu compte que 9 massacres ont été perpétrés samedi 8 mai, 83 martyrs et 195 blessés ont été accueillis dans les hôpitaux.

Selon les correspondants sur place, le samedi a été le jour qui a connu le plus grand nombre de martyrs à Jabaliya, dans le nord de l’enclave, depuis plusieurs jours. Surtout après le bombardement d’un centre d’hébergement. 40 martyrs et 100 blessés ont été accueillis à l’hôpital Kamal Adwane, dont les périphéries ont aussi fait l’objet de raids aériens israéliens.

Ce dimanche matin, ont péri 9 Palestiniens dans un raid israélien sur une école abritant des déplacés et une maison dans le quartier al-Daraj dans la ville de Gaza, et 31 autres dans un raid sur les maisons résidentielles du nouveau camp au nord de Nusseirat dans le centre de la bande de Gaza.

Toujours dans le centre, les forces d’occupation ont liquidé au moyen d’un tir de drone le directeur d’enquêtes du gouvernorat central de l’enclave, Zaher Hamid al-Houli et son compagnon Jihad al-Hamidi.

Selon un récent bilan des victimes depuis le 7 octobre, 35.386 Palestiniens sont tombés en martyrs et 79.366 ont été blessés, a indiqué le ministère de la Santé à Gaza.

1000 dépouilles volées

Le ministère du Waqf (Leg) à Gaza a quant à lui indiqué que l’armée d’occupation a détruit 604 mosquées et 3 églises, et endommagé sérieusement 200 autres.

Il a aussi révélé qu’elle s’en est pris à 60 cimetières, y a exhumé des tombes et volé 1000 cadavres.

800 mille ont quitté Rafah

L’UNRWA a pour sa part, indiqué que 800 mille Palestiniens ont quitté Rafah depuis le lancement de l’offensive terrestre.

« Les allégations selon lesquelles les civils à Gaza peuvent se rendre vers des zones sécurisées est mensongère … Il n’y a pas de zones sécurisées à Gaza, il n’y a aucun endroit sécurisé à Gaza. Personne n’est en sécurité à Gaza », a déclaré Philippe Lazzarini.

Jabaliya: 300 maisons détruites

Dans un point de presse, l’organisme des équipes de Secours a assuré que l’occupation a détruit 300 maisons à Jabaliya depuis le début de l’offensive depuis deux semaines.

« Nos équipes ont pu dégager des centaines de dépouilles de martyrs a Jabaliya mais il y a encore des vivants et des martyrs sous les décombres », a-t-il souligné.

Entretemps, l’occupation poursuit la fermeture des deux terminaux de Rafah et Karam Abou Salem pour le 13eme jour consécutif , interdisant, d’après le gouvernement de Gaza, l’entrée de 3.000 camions d’aides et de denrées alimentaires et médicales.

Source: Divers