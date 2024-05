Média de guerre de la Résistance islamique, bras armé du Hezbollah a diffusé dimanche 19 mai les images vidéo de l’opération contre le ballon d’espionnage israélien Sky Dew, connu sous le nom Tal Shamayim, réalisée le 14 mai dernier.

La vidéo explique que ce ballon est l’n des plus grands ballons de surveillance à haute altitude. Elle précise qu’il est équipé de systèmes de renseignements électroniques dont des dizaines de systèmes électro-optiques, des radars de longue portée, des systèmes des renseignements des signaux, et des équipements de communication actives et en veilleuse.

Elle indique aussi qu’il a été conçu pour réaliser des alertes précoces sur les menaces provenant des attaques de missiles et celle des drones.

« C’est l’un des plus importants projets de collaboration entre l’ennemi israélien et l’Américain », précise la vidéo, indiquant que ce système s’appelle aussi HAAS. Il est installé dans la base d’Ilaniya à l’ouest de la ville de Tibériade. A plus de 30 km de la frontière avec le Liban.

Selon la vidéo, cette opération est passé par trois étapes : la première, un travail de reconnaissance a été réalisé par un drone qui a filmé le parcours de cette mission, le 14 mai dernier. En cours de route, ses images désignent un parking de véhicules militaires. La deuxième étape a été illustrée par l’envoi le 15 mai de deux drones, l’un d’entre eux a frappé sa cible. Le 16 mai, un autre drone a été envoyé pour prendre les images du site frappé. Le ballon y est entièrement dégonflé.

La vidéo est conclue par la phrase : « La fierté de la collaboration americano israélienne est au sol ».

Source: Al-Manar