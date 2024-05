Le Secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a présenté aujourd’hui lundi ses condoléances au Guide suprême de la Révolution iranienne, l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi qu’aux dirigeants et au peuple iraniens, pour le martyre du président iranien sayyed Ebrahim Raisi, et ses compagnons.

Dans un télégramme, sayyed Nasrallah s’est adressé à l’ayatollah Ali Khamenei, au nom du Hezbollah, de ses moudjahidines, des familles de ses martyrs et blessés, et de l’ensemble de la communauté de la résistance, en disant : « Nous partageons avec vous tous les sentiments et les significations de la perte de ces honorables dirigeants, à ce stade sensible, alors que vous dirigez la nation islamique dans sa lutte acharnée contre les forces de l’Arrogance et de l’Hégémonie ».

Sayyed Nasrallah a souligné que M. Raïssi était un « jihadiste, serviteur et loyal » et que son ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, « portait la bannière de la défense de la résistance dans toutes les enceintes internationales ».

Source: Médias