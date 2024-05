7 Palestiniens sont tombés en martyre, ce mardi matin, et plusieurs autres blessés, dont deux grièvement atteints, à la suite de l’agression en cours de l’occupation israélienne contre la ville de Jénine et son camp, en Cisjordanie occupée.

Le chirurgien spécialiste de l’hôpital de Jénine, Asid Jabarin tué en martyr par les forces d’occupation

Le directeur de l’hôpital gouvernemental de Jénine, Wissam Bakr, a rapporté que parmi les martyrs figuraient le chirurgien spécialiste de l’hôpital de Jénine, Asid Jabarin, qui a été pris pour cible à proximité de l’hôpital, l’enseignant Allam Jaradat, qui se rendait à l’école ainsi qu’un élève.

L’enfant martyr Mahmoud Hamadneh

L’adolescent martyr Oussama Abou Houjair

Le correspondant d’Al-Manar a rapporté que les forces d’occupation ont ouvert le feu contre une ambulance à Jénine.

Des sources sécuritaires ont indiqué que les forces d’occupation ont pris d’assaut la ville de Jénine et son camp. Leurs véhicules ont envahi les rues de Jénine, Haïfa, Naplouse et la route Burqin, ce qui a provoqué le déclenchement d’affrontements à proximité du camp de Jénine et la région de Wadi Burqin.

#شاهد| اشتباكات مسلحة مستمرة بين المقا9مة وقوات الاحتلاال في مخيم جنين ومحيطه. pic.twitter.com/tJ3Id3bHdN — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 21, 2024

Les brigades d’Al-Qods à Jénine ont annoncé que leurs combattants se sont affrontés avec les forces d’occupation après avoir découvert l’infiltration des forces spéciales dans les environs du camp.

Les forces d’occupation ont attaqué plusieurs maisons de citoyens lors de la prise d’assaut de la localité de Jayyous, à l’est de Qalqilya en Cisjordanie occupée.

Les soldats d’occupation ont fait sauter le jardin d’une maison après avoir pris d’assaut la localité d’Asira, près de Naplouse en Cisjordanie occupée.

Les forces d’occupation ont en outre attaqué, ce mardi à l’aube, la ville de Tubas, dans le nord de la Cisjordanie, et se sont affrontées avec un groupe de résistants, qui ont réussi à faire exploser l’un des bulldozers participant à cet assaut.

Il convient de noter que la Cisjordanie est le théâtre d’affrontements quotidiens qui se sont intensifiés depuis le début de l’agression israélienne contre la bande de Gaza.