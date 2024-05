Le guide suprême de la révolution islamique en Iran l’imam Ali Khamenei a assuré pour le chef du bureau politique du Hamas Ismaïl Haniyeh que la promesse divine concernant le peuple palestinien s’est réalisée.

« Maintenant, la première promesse de Dieu concernant le peuple palestinien s’est réalisée, c’est la victoire du peuple de Gaza, lequel constitue une petite catégorie face à une grande catégorie qui est puissante, composée des États-Unis, de l’OTAN, de la Grande-Bretagne et de certains autres pays », a-t-il affirmé se référant aux versets du Noble Coran sur l’accomplissement des deux promesses de Dieu à la mère du Prophète Moussa (Moïse), selon le site du guide Khamenei.

Le chef du Hamas s’est rendu en Iran a la tête d’une délégation pour présenter ses condoléances au nom du peuple palestinien et des factions de la résistance pour le décès du président iranien Ebrahim Raïssi et de ses 8 compagnons dans le crash de son hélicoptère dimanche.

« Sur la même base, la deuxième promesse pourrait se réaliser grâce à Dieu, en rapport avec l’anéantissement du régime sioniste. Car le jour viendra où la Palestine sera libre du fleuve à la mer », a poursuivi l’imam Khamenei.

Faisant référence à la résistance inédite de la population de Gaza qui fait face à une guerre israélienne depuis le 7 octobre 2024, l’Ayatollah Khamenei a déclaré : « Qui aurait cru qu’un jour des slogans propalestiniens seraient scandés et que le drapeau de la Palestine serait brandi dans les universités américaines ? Qui aurait cru qu’un jour lors des manifestations propalestiniennes au Japon, le slogan “À bas Israël” serait scandé en persan ? »

« À l’avenir, des événements que personne ne pourrait imaginer aujourd’hui, pourraient se produire en ce qui concerne la Palestine. »

En visite à Téhéran, le chef du bureau politique du Hamas et la délégation l’accompagnant, ont exprimé leurs condoléances au guide suprême, à la nation et au gouvernement iraniens, lors d’une rencontre avec le Leader de la Révolution islamique mercredi 22 mai à Téhéran.

Lors de cette rencontre, l’imam Khamenei a remercié le peuple palestinien, en particulier la population de Gaza, d’avoir exprimé sa sympathie avec le peuple iranien et de lui avoir présenté des messages de condoléances. Il a présenté ensuite ses condoléances à M. Haniyeh pour le martyre de ses enfants, et a salué la patience et le courage du chef du bureau politique du Hamas.

